選舉再度失利 維州反對黨領袖下台

維州大選在周六（11月26日 ）正式結束，維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）領導的工黨再次連任，自由黨再次失落選舉。





在自由黨選舉失利第二日，自由黨領袖馬仲佳（Matthew Guy）宣布將辭去反對黨領袖一職。





在黨會議投票選出新的領導團隊之前，他將繼續領導自由黨。





馬仲佳在聲明中表示：「我想對所有自由黨和國家黨（兩黨聯盟）候選人、他們的競選團隊和志願者所作的不懈努力表示深深的感謝，尤其是在最近幾周。」





他指：在墨爾本北部及西部對自由黨的搖擺支持最為明顯，約為百分之3-4。





他認為這樣代表了自由黨在未來的巨大選舉機會。





馬仲佳表示，他將會與黨內成員一起選舉新的領導班子。但他並不會成為領袖的候選人。





但潛在候選人、前反對黨領袖奧布萊恩和衛生發言人克羅齊爾亦不會加入競爭。但目前已有數位自由黨人士表示會競逐黨魁職位， Berwick 議員巴廷（Brad Battin）向《時代報》證實，他正在考慮第二次競選最高職位。





巴廷指：顯然，我的雄心壯志就在那裡，但我需要諮詢我的同事。





幾位自由黨議員告訴《時代報》，柏索陶（John Pesutto）已經聯繫了黨內的一些成員，以爭取贏得支持。





周日（11月27日）上午，安德魯斯向傳媒發表講話，承諾為所有維州人執政。





他說：「我們將確保我們為所有維州人治理，無論你住在哪裡，以什麼為生，也不管你是否投票給我們。」





他形容:「回到政府是一份很棒的禮物。這是一項了不起的責任」，他除了感謝家人，亦祝願馬仲佳一切順利。



