維州大選：安德魯斯宣布勝利 工黨將繼續連任

要點： 工黨至少贏得了 49 個席位——足以獨立執政。

州長安德魯斯表示：結果顯示「希望總能戰勝仇恨」。

他誓要積極提供免費幼稚園、興建更多醫院和擴大免費 TAFE 課程。

維州州展安德魯斯第三次勝出維州大選，將成為維州工黨在任時間最長的領導人，他向支持者表示，維州選舉是對強大、穩定的工黨作出的信任投票。





在選勝宣言上，安德魯斯提及了他在墨爾本Mulgrave選區的一次會面，前總理基廷（Paul Keating）向他表示：領導不是做受歡迎的事，領導是做正確的事。





他指：「從本質而言，他是在告訴我，領導就是做重要的事情，而這正是這個偉大國家的民眾今天所認可的。」





周六（11月26日）晚上 10 點 50 分左右，自由黨領袖馬仲佳（Matthew Guy）發表講話承認落敗。





馬仲佳在周六晚在 Doncaster 對黨內支持者表示：「在這次選舉之後，我們聚集在一起，維州人知道維州最好的應該在前面，而不是在我們之後。」



墨爾本聖安東尼天主教堂投票中心的選民是在選舉日投票的 200 萬名選民中的一員。 Source: AAP / James Ross 「墨爾本北部和西部的政治立場確實發生了一些巨大且顯著的搖擺，墨爾本北部和西部郊區的支持率超過 15%，接近 20%。」





工黨將在未來四年在維州繼續執政，他將帶領工黨第三次連任執政。





安德魯斯表示政府的新冠政策遭到強烈反對，但選舉結果表明「希望總能戰勝仇恨」。



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他說：「我們團結一致相信科學，對彼此的信念和關心也團結一致。」





他誓要為免費幼稚園、更多免費 TAFE 課程和重新發揮州電力委員會職能作出「積極計劃」。





預計工黨將在周六晚上至少取得 49 席，足以獨立執政。





總理艾巴尼斯發表推文祝賀安德魯斯取得勝利。





他寫著：「多麼偉大的勝利」並附上了一張他和安德魯斯燒烤時的照片。



昆州州長帕拉謝伊（Annastaciacia Palaszczuk）亦在推特上祝賀安德魯斯與他的團隊取得「偉大的勝利」。



周六較早時，電影《舞國英雄》(Strictly Ballroom )明星默庫里奧 (Paul Mercurio) 從自由黨手中為工黨取得 Hasting 席位。





但這並不是唯一易手的席位，前職業網球運動員格羅斯（Sam Groth）亦在Mornington Peninsula 的 Nepean 席位宣布獲勝，在計票初期已從工黨手中搶走了此席位。





格羅斯表示，他沒想到他們會在這麼早的時候宣布，他很高興。





他表示：「我還沒有機會喝啤酒。」





工黨的布雷恩 (Chris Brayne) 在 2018 年以 1% 的優勢贏得了該席位。





自由黨議員克羅澤 (Georgie Crozier) 向七號台表示，她對提前投票感到失望。





聯盟衛生（coalition health）發言人表示：「我們努力工作，我們傳達了一個非常強烈的信息，但維州公眾顯然沒有接受。」





綠黨領袖班特 (Adam Bandt) 表示，綠黨在維州「有望在州選舉中取得有史以來最好的成績」。



周六較早時，由於許多中心的選票用完，一些維州人不得不在空白的紙上手寫作選票。





周六晚上，維州選舉委員會（VEC）在推特上證實了選票短缺的情況。





委會員表示：在此期間，選民收到了空白選票，候選人的名字手寫在選票上。在這種情況下，這是一種可以接受的做法，”委員會說。





近 200 萬維州人已在過去兩周提早投票，整個維州大選投至於周六下午 6 時結束。





在 440 萬登記的維州人中，近一半已經在提前投票中心或通過郵寄投票，選舉委員會警告說這樣可能導致推遲選舉之夜的結果。





安德魯斯打破傳統，於周四（11月24日）較早時，已聯同妻子凱瑟琳和他的兩個孩子投票。



