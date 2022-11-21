維州選舉倒數 維州華人各有心水

在上周一（11月14日）開始，維州大選亦接受提早投票。在提前投票的首日，民眾已投出了創紀錄的選票，比2018年的提前投票首日相比，上升了52%。





維州選舉委員會（VEC）表示，預計約一半的登記選民將在選舉日前提早投票。





維州曾在州長安德魯斯的帶領下，被評為「世界上最宜居城市」。而到新冠期間，成為「世界上封鎖時間最長的城市」。





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在過去一個月，維州現任州長安德魯斯帶領的工黨政府支持率有所下降。





在一項由研究公司 Resolve Strategic ，在10月20日至24日向800 多名選民所做的民調中，三分人的維州選民表示將支持綠黨、小黨或獨立人士，拒絕支持主要政黨。





但在調查結果中卻顯示，安德魯斯繼續領先反對黨領袖馬仲佳（Mathew Guy）近二成，比9月時所作的民調差距更大。





在過去，維州州長安德魯斯多次感謝華人社區對維州作出的重大貢獻，更在華人重要的傳統節日多次前往華人社區。





安德魯斯亦在11月13日下午到訪維州華人區Glen Waverley與華人交流，並作出多項選舉承諾。到底州長對華人的「重視」會否成功爭取華人的支持？又有甚麼因素會影響他們的投票決定？





SBS 中文訪問三位不同界別的澳洲華人，三位對是次維州大選均有不同看法，看重不同層面的政策。





中小企業東主Frank 明確表示是次大選中的取態。Frank 向SBS 中文表示自己並不滿意維州州長安德魯斯的表現，更列出三大原因不支持工黨繼續執政。





他認為安德魯斯在處理新冠疫情時，實行過於嚴苛的封鎖，直接導致維州經濟陷入大倒退。他提及維州市中心的經濟因而陷入一片慘況。而維州市中心辦公室大樓、公寓的返回率比澳洲其他州份為低。





其次，Frank 認為工黨並不擅於「搞經濟」，只是「大手大腳發錢」，因而維州的負債相比其他州份為高。他直言擔心若由工黨繼續執政，所有負債將由下一代背負，老百姓的日子將會很難。





Frank 指工黨已在維州執政了很長時間，認為若任何一個政黨執政時間過長，亦會出現腐敗的局面。





除了Frank 外，根據《時代報》報道，在Resolve Strategy 10月進行的調查中，亦有受訪者想法與Frank 不約而同，認為「反對派更善於管理經濟」「是時候作出改變，他們（工黨）已在那裡待了一段時間。」、「維州需要一個新政府」。





問及Frank有否被兩大主要政黨提出的政綱打動？他直言不再相信安德魯斯政府，因為他已多次失信。





他說「在郊區鐵路環線已經不說，在西區說要增加醫院，說了七、八年，結果還是一樣，現在Sunshine 醫院就是人滿為患。他（安德魯斯）說得很漂亮，但並不兌現。」





他表示未來是如何仍是未知之數，但從過往的經驗而言，工黨並不會取得他的一票。





問及他會唔會投向反對派，他卻坦言「不了解」反對黨的政綱，但仍未決定會否投選綠黨或獨立候選人。





然而，另一位華人Lynne Leung 在接受SBS 中文訪問時，卻持與Frank 迥然不同的立場。





身為兩孩之母，同為護士的Lynne認為安德魯斯政府表現出強大的領導。





她認為在莫理遜政府執政期間，部分政策出現不公的情況，但安德魯斯為維州「站出來」。





她指現任政府無論在捍衛維州的利益方面，還是在新冠疫情期間的強硬封鎖政策上，亦力排眾議，作出了當時最好的選擇，能換取足夠時間，大大減少維州的死亡率。同時，亦免於維州的醫療系統陷入「無法負擔的困境」。





Lynne 直言她對政治了解並不多，但認為反對黨提上為交通費「設2元上限」的提議並不可取。她認為交通費驟減會大大增加政府負擔。





她指作為一個家長，冀望不同政黨可以就解決幼教及學校教師不足問題提出長遠的解決方案。同時，她亦關心醫療人員短缺及醫療資源不足的問題。





她指出除了著眼經濟因素外，教育及醫療亦是未來維州政府需要關注的重點。





她認為安德魯斯在遇上重大危機時亦臨危不亂，作出良好的處理，相信日後若面對困境，在其帶領下亦較為「安全」。





Lynne 與Frank 對現任政府均有不同見解。另一位白馬市居民Raymond Choy的港人亦分享其投票意向。





Raymond 指維州一向是工黨的天下。在過去維州有不少工業、製造業此維州一向是「工人樂園」，工黨一向重視工人的利益故受到工人支持。





兩大主要政黨提出的部份政鋼有所不同，Raymond 表示自由黨提出的兩元乘車上限雖然在一定程度上幫助到民眾。





但他指在維州很大部分人都是開車出行，不少工人亦有車，未必能受惠。縱使可能受惠的民眾亦未必會因為能節省二千多元而投向自由黨。





他談及安德魯斯在新冠期間的封城措舉「太過唔似樣」，只有數宗活躍個案便下達封城的決定。但縱然如此，但他認為當時聯邦政府為不少陷入財困的人士提供不少援助，特別是「自僱人士」，小企業，因此他們並不會對工黨政府作出強度的投訴。





他相信只有自由黨提出極為「具吸引力」的政策，才有可能扭轉乾坤。





他指自由黨建議取消近郊鐵路環線（Suburban Rail Loop），卻沒有清晰表述該筆預算將會如何運用。





他直言，若他需在此刻投票，將會投「白票」。只因他認為兩大主要政黨表現一樣「衰」，只是選兩者中較優勝的政黨。





他表示自己是退休人士，認為維州命運很大程度已掌控在工黨手中，自己不能左右大局。

