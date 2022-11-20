【影響選情？】維州自由黨參選人發表不當言論遭狠批

維州自由黨候選人德拉甘（Timothy Dragan）將在周六（11月 26日）舉行的州政府選舉中，爭取 Narre Warren North的席位。





在洩露的錄音中，聽到德拉甘譴責與原住民擬議的條約，他並對墮胎和應對氣候變化的行動，發表貶低性言論。





德拉甘宣稱將土地還給澳洲原住民是「胡說八道」，並指「我們公平公正地贏得了這片土地」。





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關於墮胎方面，德拉甘指，等於向羅馬尼亞移民的兒子說，如果謀殺成年人是錯誤的，那麼謀殺未出生的孩子也是錯誤的。





這位自由黨候選人亦擔任招聘顧問，並公開反對氣候變化政策。



德拉甘說：「地球比以往任何時候都更綠，因為二氧化碳是植物的食物。所以我的解決方案，不是削減和扼殺大家的生意；而實際上是要種植更多的樹木。」





據《時代報》報道，自由黨之後發表的一份聲明中表示，德拉甘表示會為他不敏感和不恰當的言論「毫無保留地道歉」，並強調他的評論「並不反映該黨的觀點或政策立場」。





維州自由黨魁馬仲佳（Matthew Guy）表示，他譴責這些評論，並指德拉甘「無禮」。





不過，馬仲佳就說，道歉德拉甘只需對這些評論致歉便足夠，會繼續支持他參選維州政府選舉。





馬仲佳說：「如果大家以尊重和明智的方式去表達不同的觀點，這是他們的選擇。但如果這是不尊重的言論，我會要求他道歉，德拉甘的言論是不尊重的，我已經要求他道歉，並得到他答應。」



Victoran Liberal leader Mathew Guy said he stands by candidate Timothy Dragan, despite his controversial comments. Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE 有份參選的維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）被問及此事時，選擇不直接回應德拉甘先生的評論，指他並不關注自由黨。





相反，他將有關問題，交由了在記者會上站在他身邊的工黨候選人威爾遜（Belinda Wilson） 回答，她同德拉甘都是爭奪Narre Warren North的席位。





威爾遜說，她對這些評論感到「羞愧」。





她又說：“作為一位母親和一個女人，我很慚愧地看到報紙上有關德拉甘不當言論的內容，不得不和我的三個孩子交談，有人真的認為是那樣，這真的很可怕。」





而社交媒體上亦充斥很多對德拉甘的言論表達憤怒的回應。





維州第一位原住民工黨參議員斯圖爾特（Jana Stewart）就表示，德拉甘的言論「令人作嘔」。





SBS 新聞已聯絡德拉甘回應今次事件，正等待回覆。

