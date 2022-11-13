礙於新冠憂慮 當局呼籲維州選民把握提前投票的機會

在維州，聯邦、州和市議會的選舉投票是強制性的，可是目前維州已去除了大部份的新冠限制措施，所以如果大家不幸中招而不想投票的話，為免罰款，必須保留感染新冠的證據，例如大家所做的 PCR 檢測呈陽性，或要把陽性的快速檢測結果上報，才可以在不投票的情況下也不用受罰。





另外，維州主要政黨將於今天，即是提前投票開始前一天，正式舉行誓師大會。





兩大陣營都把競選重點放在醫療開支上，因為在新冠大流行期間，維州的醫療系統問題，成為了大眾關注的焦點。





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工黨承諾將大約 10 間醫院升級或興建，並為日後加入公立醫療系統的一萬多名護理和助產士學生支付大學學費，另答應在鄉郊地區重建安老院。





與此同時，反對黨兩黨聯盟支持對 4 萬名新的和現職醫護工作者作培訓或加強技能，又承諾將擇期手術的等候名單減半。



