體育和政治應分開嗎？卡塔爾人權問題恐「拖累」世界盃

東道主卡塔爾預計全球將會有120萬名球迷蜂擁而至，已在首都多哈開設兩個機場，一個較大較新的Hamad國際機場，用來迎接世界各地的球迷，而較小較舊的多哈國際機場就專門用來迎接30多支參賽國家的球隊。





國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）歡迎全球球迷去到現場觀看比賽。「世界盃是和平和團結的賽事，在一些艱難的時刻令全球各國聚首一堂。」





他說，自己已經「多次」強調：「這項賽事歡迎每一個人，無論他們的種族、背景、宗教、性別、性取向或者國籍。」



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言猶在耳，但是卡塔爾的相關人權問題持續受到外界關注，比如外國勞工過勞工作、性小眾群體受到法律上的歧視等等。





來自卡塔爾的35歲同性戀醫生Nas Mohamed，作為尋求庇護者居住在美國，現在在加州三藩市開設診所。他質疑恩芬天奴的說法。



我不被卡塔爾所歡迎，因此所謂「歡迎任何人」的講法的虛假的。

「受歡迎的性小眾群體只有遊客，而性小眾的卡塔爾國民沒這個資格。這個不是尊重當地文化傳統，而是針對性的侮辱和剝削。」





他在今年早前開始站出來發聲，批評自己祖國的人權紀錄。「今次是卡塔爾當局對待性小眾群體的問題首次在國際上被廣泛注意和討論......我不希望世界盃只是用一些公關或者市場手段就將問題掩蓋。」他又提醒前往當地的球迷要注意人身安全。





不過，亦有聲音認為體育和政治這兩個範疇應該分開看待。



對於坊間有聲音要求英格蘭隊發聲，英超球會利物浦的領隊高普（Jurgen Klopp）表示，外界不應該不斷地要求球員和教練在卡塔爾人權等問題上發聲，特別是其在12年前獲得世界盃主辦權時並沒人提出質疑。





他表示，球員和教練不是政客，現在是時候給他們專注於自己的訓練和比賽，而不是做「示威旗手」。「不應該由這一代的球員來決定去比賽定不去比賽，因為這項賽事是在卡塔爾，而球員只是去比賽，決定在那裡比賽的是其他人。」





「如果要批評的話就應該批評作出這個決定（給卡塔爾主辦權）的人，而不是體育本身，不是（世界盃）賽事本身，更不是球員本身。要求球員去球場發表政治宣言的做法並不公平。」





國際足協早前已經去信所有參賽國家的足球協會，包括澳洲，呼籲大家聚焦於足球本身，而非參與其他方面的話題。國際特赦組織（Amnesty international）批評此舉是無意解決問題，而是掩蓋問題。



在多哈的巴基斯坦勞工正在歇息。 Source: AAP / Nariman El-Mofty/AP 不過，澳洲國家隊 Socceroos 在上月底就率先發表視像聲明，成為第一個公開對卡塔爾人權問題作出集體抨擊的參賽隊伍。





當時幾位國腳在影片中表示，足壇有一些普遍認同的價值觀，就是「尊重、尊嚴、信任和勇氣」，他們希望在代表國家隊時，這些價值觀能得到體現，所以促請卡塔爾當局採取措施，對所有同性戀關係「非刑事化」。





隨著世界盃在11月21日開幕，到12月18日的決賽為止，相信這些爭議都會不絕於耳。

