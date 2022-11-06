【匪夷所思？】卡塔爾世界盃怪招為遊客提供住宿

國際體壇盛事、地位僅次於奧運會、四年一度舉行的男子世界盃足球決賽周，將於本月21日在主辦國卡塔爾展開序幕。為期28天、在12月18日上演決賽，鹿死誰手下個月自有分曉。究竟進入決賽的會是森巴兵團巴西？還是橙色力量荷蘭？或是可能最後一次代表阿根廷和葡萄牙出戰世界盃的美斯和C朗拿度呢？但相信擁有豐富大賽經驗的法國和德國最有冠軍相。至於我們澳洲被編入D組，期望增取以次名出線，為國增光。





過去世界盃決賽周在年中的六月舉行，今年的主辦權由卡塔爾奪得；首次在年底舉行，但同時亦影響了世界各地聯賽，尤其是歐洲三大盃賽的戰線，令大部份球員疲於奔命！一方面要兼顧球會賽事，避免受傷；同時希望入選國家隊，為國增光。





由於卡塔爾政府是首次主辦國際大型足球賽事，缺乏經驗，尤其是危機應變和展示軟實力方面。上星期，卡塔爾政府告知多哈市艾曼蘇拉區（Al Mansoura）的一棟大樓的一千二百位住客，必須在兩小時內執拾行李離開！當地居民表示，有官員在當晚十時半左右重返該區把尚未離開的人趕走和鎖門，令部分住客無法取回自己的財物。有住客向傳媒哭訴「無處容身」，準備和其他人在馬路上睡覺。大部分接受採訪的工人都拒絕透露自己的姓名和背景，免遭當局或雇主報復。在附近地區有五名男子，把床墊和一個小雪櫃放在農夫車後面，並在多哈以北約40公里蘇美施馬（Sumaysimah）找到單位暫住。



Advertisement

更多內容 澳洲國家足球隊批評卡塔爾人權狀況 促同性戀非刑事化

卡塔爾政府官員澄清，逐客令與世界盃無關！只是在執行長期和全面的地區重組計劃，並堅稱被趕人士已被安置在安全和適當的住所。卡塔爾政府認為此舉合符2010年該國制訂的法規，該法例明文禁止「外勞營地設於家庭居住區」。工人所住的宿舍均位於政府為世界盃球迷預留住處的社區，該區單位的房租約值每晚240美元到426美元之間。國際足協對此竟然不作回應，而卡塔爾的世界盃組織部門亦向政府卸責。





卡塔爾全國人口300萬，約八成是外勞。報道裏提及的被驅逐者，有司機、散工，或與公司有合約、但要自行承包住宿的工人。該國尚有一些為大型建築公司工作的員工，住在容納數萬人的營地裡。有工人表示，逐客令針對的是單身男性，而有家室的外籍工人不受影響。為了清場，當局不惜斷電。有被驅逐的工人表示，他們希望在多哈市西南市郊工業區，甚或周邊城市的工人宿舍找到住處，但這些地方距離他們的工作地點甚遠。亦有工人投訴他們不只一次被迫遷！在今年九月尾便曾被迫換了在艾曼蘇拉區居住的單位；11日後，約400名工人在沒有事先通知下被即時驅趕！為外勞維權的關注組織migrantrights.org的項目主任Vani Saraswathi批評驅逐令維持了卡塔爾光鮮的一面，但卡塔爾沒有承認廉價勞動力才是建造卡塔爾的根基。





隨著世界盃到來，為卡塔爾世界盃基建付出血汗的工人卻被排擠到另一邊。是誰建的球場？是誰修的路？是卡塔爾當地人嗎？是孟加拉人、巴基斯坦人...... 現在建好了就要把工人趕出去。沒有任何通知的驅逐是不人道的，難以理解。





