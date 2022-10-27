澳洲國家足球隊批評卡塔爾人權狀況 促同性戀非刑事化

澳洲國家足球隊 Socceroos 發布視像聲明，要求卡塔爾隊移民工人及性小眾社群採取行動及作出補償。

Four Socceroos players as featured in the video.

The Socceroos said they worked with a number of groups to come to their position on Qatar, speaking with the Professional Footballers Australia, FIFA, the Supreme Committee, the International Labour Organisation, FIFPRO and the migrant workers of Qatar. Source: Twitter / Socceroos

要點：
  • 澳洲國足 Socceroos 成為第一個集體抨擊卡塔爾人權問題的世界盃參賽隊伍。
  • 在片段中，球員解釋為何有必要就卡塔爾移民工人及性小眾人士的待遇發聲。
世界盃將在不足一個月後揭幕。澳洲國家足球隊 Socceroos 發表視像聲明，批評主辦國卡塔爾的人權狀況，成為第一個就當地人權問題作出集體抨擊的參賽隊伍。

片段中，球員逐一向鏡頭解釋，為何他們認為有必要就卡塔爾對移民工人及性小眾（LGBTIQ+）群體的對待而發聲。
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根據當地的 1971 年《刑法典》，同性戀關係中的性行為可被判處長達五年的監禁。

Socceroos 表示，他們發聲的動機是由於他們理解到此舉所能遺留下來的力量。

球員在片段中指：「足球（界）有一些普遍認同的價值觀，就是尊重、尊嚴、信任及勇氣。」
「當我們代表我們的國家時，我們渴望這些價值觀能得到體現。」

球員表示，他們在過去兩年對這些群體的境況有更深入的了解，但指他們並非自稱為專家，亦無所有解決問題的方法。

他們在片段中中說：「這些受害的移民工人並不僅僅是一個數字。正如那些塑造我們國家及我們足球界的移民一樣，他們擁有同樣的勇氣和決心，希望建設更美好的生活。」
「作為足球員，我們全力支持性小眾 LGBTIQ+ 人士的權利。在卡塔爾，民眾不能自由地愛他們喜歡的人。」

「解決這些問題並不容易，而我們亦沒有所有的答案。」

球員在片段中促請，設立移民工人資源中心、為那些被剝奪人權的人提供補償，並非刑事化所有同性戀關係。

Socceroos 表示，他們已與多個團體溝通才得出這個對卡塔爾的立場，包括澳洲職業足球員協會（Professional Footballers Australia）、國際足協（FIFA）、最高委員會（Supreme Committee）、國際勞工組織（International Labour Organisation）、國際職業足球員協會（FIFPRO）及卡塔爾的移民工人代表。

澳洲職業足球員協會讚揚「球員的勇氣」

澳洲職業足球員協會讚揚該段視像聲明，坦言有關立場「可能未必被廣泛接受」。

協會呼籲民眾以文明的方式繼續辯論。

協會指：「有些人認為他們不夠進取，但亦有人會要求他們著眼於足球而遠離『政治』，縱使這其實是人權的問題。」

「這兩極化現象很大程度上說明了球員的勇氣，以及世界日益分裂的情況。」
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「正當我們臨近（世界盃）揭幕，各國的球員將繼續被問及他們對卡塔爾的立場。」

「有必要申明，球員們沒有（向卡塔爾）授予世界盃主辦國的地位。他們對賽事的進行及運作沒有發言權。」
在負責授予主辦權及管理比賽的行政人員缺乏領導力的情況下，道德上擔當領導角色的責任就落在球員、教練及球迷身上。
澳洲職業足球員協會
德國、挪威及荷蘭的國家隊亦透過制服及球衣上的標語，就卡塔爾的人權紀錄作出抗議。

挪威國家隊的球衣上印有「人權，球場內外」的字樣。荷蘭國家隊的球衣則印上「足球支持變革」的字樣。而德國國家隊的球衣則寫上單一英文字母，拼起來就會成為「人權」的字眼。

有甚麼人權憂慮？

上星期，國際特赦組織發表一項關於工人保障改革的評估報告，發現卡塔爾當局就保障移民工人方面已作出一些進展，但仍有很多工作要做。

組織指：「歸根究底，今時今日仍然存在大規模的侵犯人權行為。」

「鑑於卡塔爾及國際足協均有從移民工人的辛勤工作中獲益，他們不能忽視這些情況，而忘記這批令賽事成功舉行而可能受苦的人。」

「他們必須共同努力，緊急建立一個全面的補救計劃，為工人及其家人提供經濟補償，並支持作出一些措施防止人權未來再被侵犯。」
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聯邦政府接受卡塔爾的「强制性體檢」道歉聲明

根據《衛報》
分析來自政府來源的數據
，自卡塔爾十年前贏得世界盃主辦權以來，已有至少 6,500 名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡的移民工人，在建造足球場的過程中喪命。

缺乏執行勞工保障措施以及使用「卡法拉制」的擔保安排，營造了一種剝削工人的有利環境，例如沒收護照、工資盜竊及擠擁的宿舍。

卡塔爾如何回應？

卡塔爾埃米爾阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）在本周較早前的電視講話中，批評有關該國人權狀況的指控，稱針對卡塔爾的攻勢「已太過分」。

他補充，當局本來將最初的聲音視為具有建設性的。他說：「我們最初是真誠地處理此事的。」
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Qatar World Cup organisers promise no LGBTIQ+ discrimination

SBS News

05/08/202204:53
但他指，如今的指控「包括捏造（的情況）及非常兇殘的雙重標準，不幸地促使很多人質疑這些攻勢背後的真正原因及動機」。

八月，卡塔爾官員在接受
SBS 新聞
訪問時表示，性小眾球迷在賽事期間將不會遭受歧視。

卡塔爾是首個主辦世界盃的中東國家，當地將在 11 月 20 日至 12 月 18 日迎接 120 萬名旅客。
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Published 27 October 2022 at 12:13pm
By Biwa Kwan, Winmas Yu
Source: SBS