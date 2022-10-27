澳洲國家足球隊批評卡塔爾人權狀況 促同性戀非刑事化

要點： 澳洲國足 Socceroos 成為第一個集體抨擊卡塔爾人權問題的世界盃參賽隊伍。

在片段中，球員解釋為何有必要就卡塔爾移民工人及性小眾人士的待遇發聲。

世界盃將在不足一個月後揭幕。澳洲國家足球隊 Socceroos 發表視像聲明，批評主辦國卡塔爾的人權狀況，成為第一個就當地人權問題作出集體抨擊的參賽隊伍。





片段中，球員逐一向鏡頭解釋，為何他們認為有必要就卡塔爾對移民工人及性小眾（LGBTIQ+）群體的對待而發聲。



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根據當地的 1971 年《刑法典》，同性戀關係中的性行為可被判處長達五年的監禁。





Socceroos 表示，他們發聲的動機是由於他們理解到此舉所能遺留下來的力量。





球員在片段中指：「足球（界）有一些普遍認同的價值觀，就是尊重、尊嚴、信任及勇氣。」



「當我們代表我們的國家時，我們渴望這些價值觀能得到體現。」





球員表示，他們在過去兩年對這些群體的境況有更深入的了解，但指他們並非自稱為專家，亦無所有解決問題的方法。





他們在片段中中說：「這些受害的移民工人並不僅僅是一個數字。正如那些塑造我們國家及我們足球界的移民一樣，他們擁有同樣的勇氣和決心，希望建設更美好的生活。」



「作為足球員，我們全力支持性小眾 LGBTIQ+ 人士的權利。在卡塔爾，民眾不能自由地愛他們喜歡的人。」





「解決這些問題並不容易，而我們亦沒有所有的答案。」





球員在片段中促請，設立移民工人資源中心、為那些被剝奪人權的人提供補償，並非刑事化所有同性戀關係。





Socceroos 表示，他們已與多個團體溝通才得出這個對卡塔爾的立場，包括澳洲職業足球員協會（Professional Footballers Australia）、國際足協（FIFA）、最高委員會（Supreme Committee）、國際勞工組織（International Labour Organisation）、國際職業足球員協會（FIFPRO）及卡塔爾的移民工人代表。



澳洲職業足球員協會讚揚「球員的勇氣」

澳洲職業足球員協會讚揚該段視像聲明，坦言有關立場「可能未必被廣泛接受」。





協會呼籲民眾以文明的方式繼續辯論。





協會指：「有些人認為他們不夠進取，但亦有人會要求他們著眼於足球而遠離『政治』，縱使這其實是人權的問題。」





「這兩極化現象很大程度上說明了球員的勇氣，以及世界日益分裂的情況。」



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「正當我們臨近（世界盃）揭幕，各國的球員將繼續被問及他們對卡塔爾的立場。」





「有必要申明，球員們沒有（向卡塔爾）授予世界盃主辦國的地位。他們對賽事的進行及運作沒有發言權。」



在負責授予主辦權及管理比賽的行政人員缺乏領導力的情況下，道德上擔當領導角色的責任就落在球員、教練及球迷身上。 澳洲職業足球員協會

德國、挪威及荷蘭的國家隊亦透過制服及球衣上的標語，就卡塔爾的人權紀錄作出抗議。





挪威國家隊的球衣上印有「人權，球場內外」的字樣。荷蘭國家隊的球衣則印上「足球支持變革」的字樣。而德國國家隊的球衣則寫上單一英文字母，拼起來就會成為「人權」的字眼。



有甚麼人權憂慮？

上星期，國際特赦組織發表一項關於工人保障改革的評估報告，發現卡塔爾當局就保障移民工人方面已作出一些進展，但仍有很多工作要做。





組織指：「歸根究底，今時今日仍然存在大規模的侵犯人權行為。」





「鑑於卡塔爾及國際足協均有從移民工人的辛勤工作中獲益，他們不能忽視這些情況，而忘記這批令賽事成功舉行而可能受苦的人。」





「他們必須共同努力，緊急建立一個全面的補救計劃，為工人及其家人提供經濟補償，並支持作出一些措施防止人權未來再被侵犯。」



缺乏執行勞工保障措施以及使用「卡法拉制」的擔保安排，營造了一種剝削工人的有利環境，例如沒收護照、工資盜竊及擠擁的宿舍。



卡塔爾如何回應？

卡塔爾埃米爾阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）在本周較早前的電視講話中，批評有關該國人權狀況的指控，稱針對卡塔爾的攻勢「已太過分」。





他補充，當局本來將最初的聲音視為具有建設性的。他說：「我們最初是真誠地處理此事的。」



但他指，如今的指控「包括捏造（的情況）及非常兇殘的雙重標準，不幸地促使很多人質疑這些攻勢背後的真正原因及動機」。





卡塔爾是首個主辦世界盃的中東國家，當地將在 11 月 20 日至 12 月 18 日迎接 120 萬名旅客。



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