酒店房爆滿 世界杯球迷為睇波做空中飛人

在卡塔爾有世界上最著名的連鎖酒店，但到 11 月，卡塔爾任何頂級酒店都幾乎沒有空房。





原因是在卡塔爾的 3萬間酒店客房中，有8成 已被國際足協預訂給足球隊、官員和贊助商。





這在市場上的供應造成壓力，球迷們難以找到負擔得起的住宿選擇。





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卡塔爾預計在比賽期間將有120萬遊客，在一份聲明中，卡塔爾世界盃的主辦機構「交付與遺產最高委員會」（Supreme Committee for Delivery & Legacy）表示有足夠的住宿。





聲明中指，卡塔爾將為比賽提供多達 13萬 間房間，對於前往 2022 年卡塔爾世界杯的球迷、球隊和贊助商來說，這是一個舒適的地方。





這些房間包括空置的公寓、別墅，球迷村和兩艘改造成浮動酒店的遊輪，正停泊在多哈港口，——但這些房間的價錢對許多球迷來說是昂貴的。





例如，在城市郊區的興建的所謂球迷村，當中的組合式小木屋，每晚房價超過 200 元，許多人認為房價太高。





在網上訂房平台「Airbnb」上，幾乎沒有每晚低於 200 元的選擇。





所有新建的措施預計將為市場增加多達 70,000 間客房。





由於市場上沒有負擔得起的選擇，惠特尼（ Simon Whitney）被迫在迪拜預訂他的住宿，當時他預訂的房價比在卡塔爾的首都多哈低得多。







惠特尼表示，他確實從一開始就知道要很快預訂住宿，但他想等待去看看是否有更多種類的住宿。但事實並沒有。特別是成本。他發現，沒有任何地方有減價，或讓普通球迷更容易租到住宿。





有數以千計的球迷與惠特尼一樣，選擇留在杜拜，搭乘飛機45分鐘飛機前往多哈。





阿聯酋、沙特阿拉伯、科威特和阿曼都將每日運營穿梭航班，將球迷送到東道國。





卡塔爾當地的酒店業，包括凱賓斯基酒店商務總監梅雷奇( Ibrahim Mairech)，都樂觀認為，要在杜拜和多哈之間奔走，不會影響球迷的世界盃體驗。





梅雷奇表示，如果他是一名觀眾，他就可一石二鳥，他可以同時去杜拜，也可以看卡塔爾，有機會觀看比賽之餘，亦可享受旅遊這兩地的景點。





因為中東的夏天過於炎熱，今次是世界杯這項盛事首次在冬天舉辦。





而卡塔爾舉辦世界杯的歷程也有不少爭議。





由於中東國家嚴格禁止同性戀，在卡塔爾同性戀行為是刑事罪，要判監甚至死刑。這些問題引起了外界擔憂。





早前亦有外媒報導卡塔爾已經發布有關世界杯的禁令，禁止一夜情和在公共場合喝酒，成世界杯 92 年來首次實施有關限制。



