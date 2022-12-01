【前車可鑑？】維州組織促政府仿效新州 撤銷新冠罰單

要點： 新州一個法庭裁定當地發出的部份新冠罰款無效。

有關案件是由兩名被罰款介乎 1,000 至 3,000 澳元的男子提出的。

維州有團體促請政府仿效新州的做法。

繼早前新州撤銷了超過 33,000 份涉嫌違反新冠病毒防疫規定的罰款通知書，維州有組織促請，當地政府亦應撤銷對該州民眾開出價值數百萬澳元的類似罰單。





社區法律中心 YouthLaw 和 Inner Melbourne Community 稱，在維州處於公共衞生令限制下，當地民眾被開出三萬筆的罰款，而弱勢社群首當其衝。





YouthLaw 負責政策、倡議及人權事務的歐弗盧（Tiffany Overall）表示，維州的部份法律中心亦可考慮當地是否亦存在類似可以挑戰的罰款。





她向澳聯社說：「我們將密切關注今次新州案件的後續影響，並研究這次案件對維州受到巨額罰款的民眾是否會有借鑒意義。」





「在今次案件中，案件的相關性較當中的技術性能點更具參考作用。」





「今次新州的案件再次展現出，以此等執法行動應對疫情是如此不恰當。」



根據當時的法例，維州民眾違反公共衞生令可被處以個人最高 5,452 澳元的罰款，企業則可被判處 10,904 澳元的罰款。





歐弗盧說：「今次安德魯斯政府連任，其實就是一個主動撤銷此類罰款的好機會，我不建議再等到下一個類似案件通過庭審後再作行動。」





副州長艾倫 （Jacinta Allan）表示，拒絕評論維州當局是否正在考慮撤銷罰款。





新州的案件是由一個社區法律中心代表兩名男子提出。該兩名男子每人被罰款 1,000 至 3,000 澳元。



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