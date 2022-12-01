【前車可鑑？】維州組織促政府仿效新州 撤銷新冠罰單

新州稅收局本周較早前在法庭頒布裁決後撤銷了超過六萬筆罰款中的半數罰單。

A sign at Bronte Beach saying people should be 1.5 metres apart.

新冠病毒疫情肆虐期間，全國各地都制定了嚴格的防疫規定。 Source: AAP / Dean Lewins

要點：
  • 新州一個法庭裁定當地發出的部份新冠罰款無效。
  • 有關案件是由兩名被罰款介乎 1,000 至 3,000 澳元的男子提出的。
  • 維州有團體促請政府仿效新州的做法。
繼早前新州撤銷了超過 33,000 份涉嫌違反新冠病毒防疫規定的罰款通知書，維州有組織促請，當地政府亦應撤銷對該州民眾開出價值數百萬澳元的類似罰單。

社區法律中心 YouthLaw 和 Inner Melbourne Community 稱，在維州處於公共衞生令限制下，當地民眾被開出三萬筆的罰款，而弱勢社群首當其衝。

此前，
新州最高法院
裁定部份罰款通知無效，因為罰單上並未對有關的違規行為作具體描述。而今次法庭裁定後促使新州稅收局撤銷了超過 60,000 筆罰款中的半數。
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YouthLaw 負責政策、倡議及人權事務的歐弗盧（Tiffany Overall）表示，維州的部份法律中心亦可考慮當地是否亦存在類似可以挑戰的罰款。

她向澳聯社說：「我們將密切關注今次新州案件的後續影響，並研究這次案件對維州受到巨額罰款的民眾是否會有借鑒意義。」

「在今次案件中，案件的相關性較當中的技術性能點更具參考作用。」

「今次新州的案件再次展現出，以此等執法行動應對疫情是如此不恰當。」
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根據當時的法例，維州民眾違反公共衞生令可被處以個人最高 5,452 澳元的罰款，企業則可被判處 10,904 澳元的罰款。

歐弗盧說：「今次安德魯斯政府連任，其實就是一個主動撤銷此類罰款的好機會，我不建議再等到下一個類似案件通過庭審後再作行動。」

副州長艾倫 （Jacinta Allan）表示，拒絕評論維州當局是否正在考慮撤銷罰款。

新州的案件是由一個社區法律中心代表兩名男子提出。該兩名男子每人被罰款 1,000 至 3,000 澳元。
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Published 1 December 2022 at 11:21am
Source: AAP
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