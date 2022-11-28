【入市好時機？】澳洲樓價跌幅回後到疫情前水平

根據澳洲樓市最新走勢的CoreLogic數據顯示，雪梨及墨爾本均有多個地區的獨立屋及單層房屋目前的售價，低過新冠開始爆發時的紀錄。
雪梨跌幅最大的地區包括內城區的 Darlinghurst，下跌13.7%、其次是Surry Hills，下跌12.8%、Forest Lodge及Redfern就下跌9.7%，是疫情以來值跌幅最大的地區。
雪梨10大跌幅最大的地區（獨立屋）
|地區
|樓價中位數
|年度變化
|自新冠後變化
|1
|Darlinghurst
|$1,941,463
|−23.9%
|−13.7%
|2
|Surry Hills
|$1,780,412
|−25.5%
|−12.8%
|3
|Forest Lodge
|$1,889,551
|−20.0%
|−9.7%
|4
|Redfern
|$1,622,270
|−24.1%
|−9.7%
|5
|Alexandria
|$1,646,164
|−22.6%
|−9.4%
|6
|Newtown
|$1,521,814
|−23.9%
|−8.9%
|7
|Camperdown
|$1,583,651
|−24.0%
|−8.8%
|8
|Erskineville
|$1,461,405
|−23.3%
|−8.7%
|9
|Darlington
|$1,552,632
|−23.4%
|−7.1%
|10
|Birchgrove
|$2,678,566
|−22.3%
|−6.0%
資料來源：CoreLogic
而在墨爾本跌幅最大的地區是Winsor，下跌14.1%、其次是St Kilda及South Melboure下跌12.4%，和Malvern East，下跌11.3%。
墨爾本10大跌幅最大的地區（獨立屋）
|地區
|樓價中位數
|年度變化
|自新冠後變化
|1
|Windsor
|$1,542,251
|−11.1%
|−14.1%
|2
|St Kilda
|$1,856,403
|−8.8%
|−12.4%
|3
|South Melbourne
|$1,853,405
|−7.7%
|−12.2%
|4
|Malvern East
|$2,264,616
|−14.3%
|−11.3%
|5
|Middle Park
|$2,788,339
|−9.6%
|−10.9%
|6
|Carlton North
|$1,595,508
|−12.3%
|−10.0%
|7
|Prahran
|$1,774,653
|−10.8%
|−9.9%
|8
|Caulfield
|$1,955,287
|−11.1%
|−9.3%
|9
|Balaclava
|$1,548,589
|−12.6%
|−9.3%
|10
|South Yarra
|$2,359,374
|−10.8%
|−9.0%
資料來源：CoreLogic
面對通脹及加息的雙重夾擊影響，CoreLogic 預計，明年的房地產市場跌幅將會加劇。
亦有經濟分析指，預測澳洲明年場房價的跌幅徘徊在 15-20% 左右。
目前是買樓好時機嗎？
分析員又指，目前樓價相對較低，不過買家需要面對的債務成本相對較高，而等到利率下調時，樓價又再可能上升，因此目前是否入市的好時機，完全取決買家的承擔能力。
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澳洲的利率創下自 1990 年初以來最快的增長速度。
另外，受到今年的加息影響，亦潛在買家減少了可以借到的最高金額的貸款。
分析員指，買家就算在這個時間買到平樓，但與在市場高位時相比下，每月按揭還款的金額可能還比慳到的樓價所付出的更多。
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