【入市好時機？】澳洲樓價跌幅回後到疫情前水平

新冠疫情後，澳洲的樓價不斷上升，但最新數據顯示，部分地區的樓價自今年初起回落後，出現雙位數字跌幅，回到2020年3月疫情前的水平。

building house in Australia

Source: AAP

根據澳洲樓市最新走勢的CoreLogic數據顯示，雪梨及墨爾本均有多個地區的獨立屋及單層房屋目前的售價，低過新冠開始爆發時的紀錄。

雪梨跌幅最大的地區包括內城區的 Darlinghurst，下跌13.7%、其次是Surry Hills，下跌12.8%、Forest Lodge及Redfern就下跌9.7%，是疫情以來值跌幅最大的地區。

雪梨10大跌幅最大的地區（獨立屋）

地區樓價中位數年度變化自新冠後變化
1Darlinghurst$1,941,463−23.9%−13.7%
2Surry Hills$1,780,412−25.5%−12.8%
3Forest Lodge$1,889,551−20.0%−9.7%
4Redfern$1,622,270−24.1%−9.7%
5Alexandria$1,646,164−22.6%−9.4%
6Newtown$1,521,814−23.9%−8.9%
7Camperdown$1,583,651−24.0%−8.8%
8Erskineville$1,461,405−23.3%−8.7%
9Darlington$1,552,632−23.4%−7.1%
10Birchgrove$2,678,566−22.3%−6.0%
資料來源：CoreLogic
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而在墨爾本跌幅最大的地區是Winsor，下跌14.1%、其次是St Kilda及South Melboure下跌12.4%，和Malvern East，下跌11.3%。

墨爾本10大跌幅最大的地區（獨立屋）


地區樓價中位數年度變化自新冠後變化
1Windsor$1,542,251−11.1%−14.1%
2St Kilda$1,856,403−8.8%−12.4%
3South Melbourne$1,853,405−7.7%−12.2%
4Malvern East$2,264,616−14.3%−11.3%
5Middle Park$2,788,339−9.6%−10.9%
6Carlton North$1,595,508−12.3%−10.0%
7Prahran$1,774,653−10.8%−9.9%
8Caulfield$1,955,287−11.1%−9.3%
9Balaclava$1,548,589−12.6%−9.3%
10South Yarra$2,359,374−10.8%−9.0%
資料來源：CoreLogic

面對通脹及加息的雙重夾擊影響，CoreLogic 預計，明年的房地產市場跌幅將會加劇。

亦有經濟分析指，預測澳洲明年場房價的跌幅徘徊在 15-20% 左右。

目前是買樓好時機嗎？

分析員又指，目前樓價相對較低，不過買家需要面對的債務成本相對較高，而等到利率下調時，樓價又再可能上升，因此目前是否入市的好時機，完全取決買家的承擔能力。
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澳洲的利率創下自 1990 年初以來最快的增長速度。

另外，受到今年的加息影響，亦潛在買家減少了可以借到的最高金額的貸款。

分析員指，買家就算在這個時間買到平樓，但與在市場高位時相比下，每月按揭還款的金額可能還比慳到的樓價所付出的更多。

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Published 28 November 2022 at 2:44pm
By Timothy Wu
Source: SBS