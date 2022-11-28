【入市好時機？】澳洲樓價跌幅回後到疫情前水平

根據澳洲樓市最新走勢的CoreLogic數據顯示，雪梨及墨爾本均有多個地區的獨立屋及單層房屋目前的售價，低過新冠開始爆發時的紀錄。





雪梨跌幅最大的地區包括內城區的 Darlinghurst，下跌13.7%、其次是Surry Hills，下跌12.8%、Forest Lodge及Redfern就下跌9.7%，是疫情以來值跌幅最大的地區。



雪梨10大跌幅最大的地區（獨立屋）

地區 樓價中位數 年度變化 自新冠後變化 1 Darlinghurst $1,941,463 −23.9% −13.7% 2 Surry Hills $1,780,412 −25.5% −12.8% 3 Forest Lodge $1,889,551 −20.0% −9.7% 4 Redfern $1,622,270 −24.1% −9.7% 5 Alexandria $1,646,164 −22.6% −9.4% 6 Newtown $1,521,814 −23.9% −8.9% 7 Camperdown $1,583,651 −24.0% −8.8% 8 Erskineville $1,461,405 −23.3% −8.7% 9 Darlington $1,552,632 −23.4% −7.1% 10 Birchgrove $2,678,566 −22.3% −6.0%

資料來源：CoreLogic



而在墨爾本跌幅最大的地區是Winsor，下跌14.1%、其次是St Kilda及South Melboure下跌12.4%，和Malvern East，下跌11.3%。



墨爾本10大跌幅最大的地區（獨立屋）





地區 樓價中位數 年度變化 自新冠後變化 1 Windsor $1,542,251 −11.1% −14.1% 2 St Kilda $1,856,403 −8.8% −12.4% 3 South Melbourne $1,853,405 −7.7% −12.2% 4 Malvern East $2,264,616 −14.3% −11.3% 5 Middle Park $2,788,339 −9.6% −10.9% 6 Carlton North $1,595,508 −12.3% −10.0% 7 Prahran $1,774,653 −10.8% −9.9% 8 Caulfield $1,955,287 −11.1% −9.3% 9 Balaclava $1,548,589 −12.6% −9.3% 10 South Yarra $2,359,374 −10.8% −9.0%

資料來源：CoreLogic





面對通脹及加息的雙重夾擊影響，CoreLogic 預計，明年的房地產市場跌幅將會加劇。





亦有經濟分析指，預測澳洲明年場房價的跌幅徘徊在 15-20% 左右。



目前是買樓好時機嗎？

分析員又指，目前樓價相對較低，不過買家需要面對的債務成本相對較高，而等到利率下調時，樓價又再可能上升，因此目前是否入市的好時機，完全取決買家的承擔能力。



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另外，受到今年的加息影響，亦潛在買家減少了可以借到的最高金額的貸款。





分析員指，買家就算在這個時間買到平樓，但與在市場高位時相比下，每月按揭還款的金額可能還比慳到的樓價所付出的更多。



