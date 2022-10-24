SBS廣東話節目

儲備銀行預計兩年後樓價下跌兩成

SBS廣東話節目

Further falls in house prices have been predicted by property experts and RBA

RBA 和樓市分析員預測樓價還會下跌。 Credit: Photo by Dos/Pexels

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 24 October 2022 at 4:18pm
By Aaron Wan
Presented by Aaron Wan, Thomas Sung
Source: SBS

大家從不同的報道，大概都知道澳洲的樓價，因為儲備銀行 (RBA) 要抑壓通脹，於是連續 6 次加息而往下跌。究竟澳洲儲備銀行本身又如何看樓市呢？

Published 24 October 2022 at 4:18pm
By Aaron Wan
Presented by Aaron Wan, Thomas Sung
Source: SBS
與其他銀行和市場分析公司，如 CoreLogic 一樣，儲備銀行也認為澳洲樓價在未來幾年還會下跌的空間。

九號集團屬下的報章以資訊自由法取得儲備銀行的內部調查文件，據 RBA 預測，到了 2024 年底，澳洲整體樓價最多可跌兩成。

根據其中一份文件，一名儲備銀行經濟師認為，將通脹因素加以考慮後，今次樓價的跌幅，恐怕是自從 1980 年代初以來最大的實際跌幅。

Advertisement
其實澳洲的樓價，尤其是雪梨和墨爾本，在儲備銀行今年還未曾開始加息時，已開始下跌。
NAB forecasts property price falls of around 20% across the capital cities from the peak in April of this year to trough.
NAB 預測墨爾本的樓價，在今年和明年會累計下跌 21.9%。 Credit: Photo by Robert Stokoe/Pexels

據 CoreLogic 的統計數字顯示，雪梨樓價自本年 1 月以來，已下跌了 9%；墨爾本自 2 月以來則跌了 5.6%。而據 NAB 的數字顯示，雪梨自 1 月到 9 月 22 日的跌幅，為 8.5%、墨爾本則是 5.3%。

RBA 預料到明年年中，全國樓價平均下跌 11%。

究竟到了 2024 年年底，樓價是否會跌超過 20% 呢？這要視乎市民對樓市下跌和息口會否比現時還高的反應。

相信大家都記得，澳洲儲備銀行希望把澳洲的通脹率維持在 2-3% 的範圍內，但估計澳洲統計局在後天 (星期三) 所公佈的澳洲年度通脹率，會超過 7%。這仍大大超出了 2-3% 這個理想範圍，也因此，外界都預計儲備銀行會繼續加息作為控制通脹的手段。

NAB 銀行於幾天前也發表了他們最新的樓市分析，他們的預測其實和儲備銀行也差不多 — 由 2022 年初至 2023 年底這兩年裡，6 大首府城市合計的平均跌幅，是 17.9%，墨爾本、荷伯特和雪梨的跌幅將是最大，在 21-22% 之間，珀斯跌 12.6%、布里斯本 12.6%，阿德雷德則跌 8%。

這個預測其實和儲備銀行的預測差不多，也就是說，會對樓市造成一定的壓力，尤其是對首次置業人士來說，他們會靜觀其變，看看是否能夠「執到筍盤」，這種取態，又會進一步推低樓價。

但到底跌到什麼時候才叫「跌到底」？這便要考考大家的眼光。
更多內容

今日大事（10月3日）

租金再創紀錄暴升窮人勁傷 「純租盤物業」可成解決方案?

【邊啲物業最受創?】報告：「蝕讓交易」樓盤量擴大

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

COVID Vaccine

【疫苗快報】TGA批准莫德納為12至17歲加強劑（10月24日）

PHOTO-2022-09-29-12-08-08 2.jpg

港青騎師未能在港「入閘」 來澳「馬照跑」再遇障礙

NSW FLOODS

洪災最新：新州州長指部份地區災情「百年一遇」（10 月 24 日）

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （10月24日）