儲備銀行預計兩年後樓價下跌兩成

與其他銀行和市場分析公司，如 CoreLogic 一樣，儲備銀行也認為澳洲樓價在未來幾年還會下跌的空間。





九號集團屬下的報章以資訊自由法取得儲備銀行的內部調查文件，據 RBA 預測，到了 2024 年底，澳洲整體樓價最多可跌兩成。





根據其中一份文件，一名儲備銀行經濟師認為，將通脹因素加以考慮後，今次樓價的跌幅，恐怕是自從 1980 年代初以來最大的實際跌幅。





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其實澳洲的樓價，尤其是雪梨和墨爾本，在儲備銀行今年還未曾開始加息時，已開始下跌。



NAB 預測墨爾本的樓價，在今年和明年會累計下跌 21.9%。 Credit: Photo by Robert Stokoe/Pexels



據 CoreLogic 的統計數字顯示，雪梨樓價自本年 1 月以來，已下跌了 9%；墨爾本自 2 月以來則跌了 5.6%。而據 NAB 的數字顯示，雪梨自 1 月到 9 月 22 日的跌幅，為 8.5%、墨爾本則是 5.3%。





RBA 預料到明年年中，全國樓價平均下跌 11%。





究竟到了 2024 年年底，樓價是否會跌超過 20% 呢？這要視乎市民對樓市下跌和息口會否比現時還高的反應。





相信大家都記得，澳洲儲備銀行希望把澳洲的通脹率維持在 2-3% 的範圍內，但估計澳洲統計局在後天 (星期三) 所公佈的澳洲年度通脹率，會超過 7%。這仍大大超出了 2-3% 這個理想範圍，也因此，外界都預計儲備銀行會繼續加息作為控制通脹的手段。





NAB 銀行於幾天前也發表了他們最新的樓市分析，他們的預測其實和儲備銀行也差不多 — 由 2022 年初至 2023 年底這兩年裡，6 大首府城市合計的平均跌幅，是 17.9%，墨爾本、荷伯特和雪梨的跌幅將是最大，在 21-22% 之間，珀斯跌 12.6%、布里斯本 12.6%，阿德雷德則跌 8%。





這個預測其實和儲備銀行的預測差不多，也就是說，會對樓市造成一定的壓力，尤其是對首次置業人士來說，他們會靜觀其變，看看是否能夠「執到筍盤」，這種取態，又會進一步推低樓價。





但到底跌到什麼時候才叫「跌到底」？這便要考考大家的眼光。

