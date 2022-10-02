今日大事（10月3日）

聯邦政府擬營救敘利亞拘留營澳洲婦女兒童

報道指，聯邦政府計劃從敘利亞東北部的拘留營中，營救數十名澳洲婦女和兒童。





九號網絡集團旗下的報章及澳洲廣播公司報道，聯邦政府正在準備協助20多名婦女和40名兒童，他們都是被殺害或被監禁的伊斯蘭國戰鬥人員的遺孀、兒女，他們有些人堅稱當初是違背自己的意願，被帶到中東。





Advertisement

澳洲官員今年較早的時候探訪過難民營，去核實那些婦女和兒童的身份。





內政部長歐妮爾 (Clare O’Neil) 的發言人表示，任何決定都是根據國家安全建議作出。發言人又指，澳洲政府的首要任務是保護澳洲人和澳洲的國家利益。



研究指逾4成受訪澳洲人支持政府廢除第三階段減稅

一項最新的研究顯示，高收入人士不支持聯邦政府計劃的第三階段減稅計劃。





澳洲研究所的一項調查發現，受訪者當中，有41%的澳洲人支持工黨政府廢除這些措施，有22%的人就反對廢除。





據估計，減稅計劃將令庫房少收2,500億元，高收入者可以獲得額外的 9,000 元，而對那些領取最低工資的人就無任何得益。





但目前為止，工黨政府一直拒絕支持由上屆兩黨聯盟政府建議、針對高收入者的減稅計劃，該計劃在2018新冠疫情大流行爆發之前，獲國會通過，並將於2024年生效。



澳美日三國國防部長舉行外交會談 加強關係

澳洲國防部長馬利士 (Richard Marles) ，與美國和日本國防部長在夏威夷舉行了外交會談，旨在加強大家關係。





印太地區的安全與穩定問題是今次會議的首要議題，以及重申各國繼續支持烏克蘭及反對俄羅斯的立場。





馬利士表示，今次會議，正值全球以規則作為基礎的秩序面臨越來越大壓力之際舉行。





馬利士指，在東歐，大家看到俄羅斯對烏克蘭的無端侵略，「我們在印太地區亦看到這一點，因為我們看到中國，試圖用他們的方式塑造周圍的世界，這是以前所未見的。這對那些尋求遵守規則來維護國際秩序的國家，帶來真正的挑戰。」



Optus客戶資料外洩 政府施壓處理

電信商Optus就政府要求他們對大量客戶資料被外洩的問題，增加透明度，面臨越來越大的壓力





政府表示，在上星期二接觸過Optus後，發現他們超過36,000名客戶的醫療保險和優惠卡號碼被洩漏，目前未有更詳細資料。





提供支援服務和社福津貼的Services Australia希望，能夠取得這些資料來加以防範，以策安全。





Optus 發表聲明指，他們正在與各州及聯邦政府合作，以確定哪些客戶應該採取行動。





對於政府指他們只是向客戶發送電子郵件或在報紙刊登廣告道歉並不足夠，Optus暫時未有回應。



針對銀行涉暫停數碼貨幣業務賬戶 監管機構提新規

金融監管委員會提出一項新規則，可能會逼使銀行解釋拒絕為某些客戶服務的原因。





在工作組調查銀行涉嫌暫停數碼貨幣業務賬戶的做法後，委員會建議加入這項新規則。





工作組是在前兩黨聯盟政府執政期間，於 1 月成立，目的是要探討如何將新技術、例如是加密貨幣和「先買後付」計劃等，納入銀行監管條例。





財長查默斯（Jim Chalmers）表示，有關問題主要影響金融技術和數碼貨幣兌換行業，並會迫使企業只能以現金進行交易，令營商風險上升。



澳洲樓價連續第五個月下跌

澳洲樓價連續第五個月下跌，除達爾文外，所有首府城市的樓價均出現下跌。





根據 CoreLogic 的全國房屋價值指數顯示，繼8月份下跌1.6% 之後，9月份的房地產價格下跌1.4%。





跌幅最大的是雪梨，樓價下跌了1.8%。





連續加息的影響在房地產市場上發揮作用，9 月份的下跌，標誌著全國指數連續第五次下跌。



印尼球場騷亂事件逾百人死 總統下令徹查

印尼發生世上其中一次最嚴重的球場騷亂事件後，總統佐科威（Joko Widodo）已下令徹查，要求對足球比賽及安全程序進行徹底評估。





周六晚發生的足球賽人踩人慘劇，當局已修訂死亡人數，由原先的174人，下調至125人，受傷人數超過320人。





坎朱魯漢醫院（Kanjuruhan Hospital）院長普拉博沃（Dr Bobby Prabowo）說，已有數十人入院治療。





普拉博沃指，在送院的93人中，有4名男子頭部嚴重受傷，現已送入深切治療部接受進一步治療。





事發在東爪哇省瑪琅市足球場舉行的一場甲組聯賽，主場的阿雷馬隊以2比3不敵作客的帕爾斯巴亞隊，是23年來雙方對賽中，阿雷馬隊首次主場落敗，因而引發球迷騷亂，警方發射催淚氣驅散人群時，導致許多人被踩死，場外亦有五部警車被推倒及被人放火燒車。





全球多個足球組織都有對事件表示哀悼，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）發布視頻講話，指足球壇對事件感到震驚。





恩芬天奴指，對於足球界來說，這是一個黑暗的日子，他對悲劇事件中喪生的受害者家人和朋友致以最深切的哀悼。國際足協與足球界都為受害者和所有傷者祝禱。



北約讚揚烏軍奪回遭俄羅斯吞併的其中一城市

北約讚揚烏克蘭軍奪回俄羅斯吞併的四個地區中的一座城市。





烏克蘭表示，目前已完全控制東部的物流中心萊曼市，今次是基輔政府過去幾個星期以來最重要的勝利，萊曼市將可以成為軍隊未來向東推進的一個中轉站。





北約秘書長斯托爾滕伯格（Jens Stoltenberg）表示，奪回萊曼市，表明烏軍正取得進展，並有能力反擊俄隊。





他說，反對俄羅斯吞併烏克蘭四個地區的最佳方式，就是繼續支持基輔政府。





與此同時，烏克蘭南部的地方官員指，總統澤連斯基的家鄉在星期日受到俄羅斯的自殺式無人機襲擊，摧毀一間學校。烏克蘭空軍已擊落5架伊朗製的無人機。



教宗方濟各促請俄羅斯停止俄烏戰爭

教宗方濟各促請俄羅斯停止俄烏戰爭。





教宗表示，他對俄烏戰爭深感擔憂，並擔心有可能會動用核武而為全球帶來難以控制的災難。





教宗又敦促烏克蘭認真考慮提出和議，以結束敵對行動。





教宗表示，人類這種可怕而不可思議的傷口並沒有癒合，而是繼續流更多的血，並且有蔓延的危險。





他為這幾個月流下的血河和眼淚感到難過，亦對數以萬計的受害者，特別是兒童、許多無家可歸的人和家庭、以及被寒冷和飢餓威脅著廣大地區等，感到傷痛。



卓慧思承認政府削減稅收處理不當 但堅持做法正確

英國首相卓慧思就國家面對的經濟危機，向她所領導的保守黨及公眾提出保證。





她承認政府在宣布削減稅收方面處理不當，但堅持她的做法是正確的。





英國現正面對潛在的經濟衰退，上星期央行被迫購入債券，以避免發生金融災難。





卓慧思表示，她應該在宣布降低個人所得稅最高稅率前，採取更多措施，以減少財經市場的反應。在公布後，英鎊創下歷來新低，政府借貸的成本亦因而飆升。





卓慧思接受英國廣播公司訪問時說，問題不是出於財政決定，而是出於溝通方面。





卓慧思指，她想對人民表示，理解他們對事情的擔憂。而她會繼續支持這一籃子的計劃，她亦支持要盡早宣布的事實，因為這是政府必須採取的行動，但她承認政府確實應該更好地奠定基礎，她已從中吸取教訓，並確保將來在奠定基礎方面會做得更好。





颶風伊恩吹襲佛羅里達州 當地居民開始善後

颶風伊恩吹襲佛羅里達州，造成至少 67 人死亡後，現時居民正開始收拾殘局。





當地媒體報導稱，一些社區變得「面目全非」，救援小組要乘坐直升機進入一些地區，搜索生還者及規劃重建工作。佛州仍有超過 80 萬戶家庭和企業斷電。





一名女災民表示，她被迫要到社區一家食物銀行取食物維生。暴風雨來臨時，他們沒有電和水。冰箱的食物變壞。她碰巧經過這裡，就停下來拿些補給品。她說，連自動柜員機都壞了，無辦法拿現金，她有三個孩子，所以必須要為他們取得食物。



英王查理斯三世證實不會參加下月聯合國氣候變化大會

英王查理斯三世證實不會參加下月在埃及舉行的聯合國氣候變化大會。





白金漢宮表示，政府的意見是一致同意查理斯國王不應該在他的首次外訪，參與該大會。





在英女王逝世前，他最後一次談及氣候問題是在 7 月。





當時查理斯表示，這些關於淨零排放的承諾從未像現在這麼重要，因為英國和歐洲都錄得令人震驚的破紀錄高氣，正如他過去所表明，氣候危機極為緊急，有必要盡快解決。



中國已啟動第四批預備航天員選拔工作

中國載人航天工程辦公室消息表示，為了滿足載人航天工程後續飛行任務需要，已於近期啟動第四批預備航天員選拔工作，預計需時約1年半完成，並會首次在港澳地區選拔載荷專家。





新華社報導，今次共選拔12至14名預備航天員，包括7至8名航天駕駛員，5至6名航天飛行工程師及載荷專家，其中，載荷專家約2名。





香港特區財政司副司長黃偉綸與創新科技及工業局長孫東昨晚在政府總部會見傳媒。黃偉綸表示，國家在香港選拔載荷專家是開心及令人振奮的消息。



體育消息

在昨晚的全國欖球聯賽總決賽中，Penrith 以 28-12 擊敗 Parramatta，再次奪得大賽冠軍。Penrith 隊後衛愛德華茲亦贏得賽事最佳表現獎。





另外，英超聯賽，曼城主場6比3擊敗曼聯，曼城賽後有20分，在積分榜仍然排第二，落後榜首的阿仙奴1分。曼聯12分排第六位。

