今日大事（9月30日）

國家內閣會議今討論新冠感染者隔離規例

國家內閣今日舉行會議，議題包括新冠感染者的隔離規例。





聯邦總理同各州及領地首長會在堪培拉開會，商界敦促當局進一步放寬隔離規定。目前感染者的隔離期已經由7日減至5日。





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新州州長佩洛德提出完全撤銷強制隔離。他認為澳洲應該停止實施公共衛生令，而讓國民為自己的行為負責。



總理料明年底就「原住民國會之聲入憲」 舉行公投

總理艾巴尼斯透露何時會就「原住民國會之聲入憲」 舉行全民公投。





他在堪培拉向一個工作小組致辭時估計，在2023年7月至2024年6月之間會進行公投。





他堅持這個程序不能夠操之過急，並且要聽取公投工作小組的意見。





艾巴尼斯說：「必須要有充分準備，我不希望倉促進行。因為需要時間向公眾解釋，爭取支持，而越多人討論這個問題越好。」





他又表示，2023至24財政年度是最適當時機，不會同大選撞期，所以仍有一點時間，但亦不應該浪費一日。





艾巴尼斯又承認，公投亦有不成功的危險，但他承諾，聯邦政府決意進行公投。



財長十月公佈的新財案方針

艾巴尼斯政府在十月公佈的新財案方針，預料會顯示出重大改革。





財長查默斯 (Jim Chalmers) 指，新財案方針將會「務實」及「可達到目標」，包括會基於不樂觀的環球展望，重新估計本地的嘅失業率。





預料工黨政府會維持上屆政府的嚴格稅收上限在國民生產總值的百分之23.9水平，雖然查默斯認為定出這個數字的時候是毫無根據。





查默斯接受澳洲廣播公司訪問時，強調環球經濟的動蕩情況，將會影響到澳洲的財政展望。





查默斯說：「全球的環境處於一個危險狀態，大家都不能夠忽視。所以政府要步步為營。不過，我對澳洲本身的經濟感到樂觀，仍然好蓬勃，但要應付一些環球的艱難情況。」



政府推貸款計劃鼓勵畢業生創業

聯邦政府準備推出一個貸款計劃，鼓勵大學畢業生自己創業。





這個初創學年計劃是聯邦政府的大選承諾，為學士學位生，在畢業前最後一個學年，提供2,000個類似高等教育資助計劃 （HECS）的貸款。一些研究生亦可能合資格。





工業及科學部長胡錫克 (Ed Husic) 指，政府希望強調創業精神的重要。





這項計劃目前正在諮詢期，教育部長祁雅 (Jason Clare) 敦促大學、商界領袖、學生、同投資者對計劃的運作提供意見。



專家：樹熊最終可能會滅絕

野生動物專家指，瀕危的樹熊受到多方面威脅，包括城市擴展、失去棲身地、疾病、及氣候變化影響，最終可能會滅絕。政府必須採取緊急行動挽救。





在過去20年間，樹熊數目差不多減半。





昆州中部大學樹熊生態學家施拉格羅斯博士 (Dr Rolf Schlagloth) 指，樹熊不斷失去棲身地，正面臨滅絕威脅。





由於2019至20年的叢林大火，以致難於計算確實的樹熊數目，而在2002年的官方估計數字顯示，有大概180,000隻樹熊，分佈在昆州、新州、同首都領地。



颶風伊恩吹襲美國佛州造成廣泛破壞

美國總統拜登收到關於 4 級颶風伊恩（Ian）吹襲佛州的簡報後，已立即同聯邦緊急事務管理局（Federal Emergency Management Agency） 及全國的僱員進行磋商。





伊恩被指是美國有史以來最強的颶風之一，昨日登陸佛州後、已開始為當地帶來毁滅性破壞。據報，州內兩岸沿岸的住宅已被淹沒，通往島上的唯一橋樑被切斷，一個歷史悠久的海濱碼頭被摧毀，狂風暴雨亦切斷了州內 267 萬戶家庭及企業、及公共服務機構的電力供應。拜登說，颶風已令好多人失去生命。





拜登說：「伊恩昨日登陸後，今日仍在州內的範圍移動。今次可能是佛州史上最致命的颶風。死傷的數字仍不清楚，但他們收到的初期報告顯示，可能已有好多人喪失生命。」



北溪1、2號天然氣管道再現第四處洩漏

由德國通往俄羅斯的北溪 1 號和 2 號天然氣管道，再出現第四處洩漏，但仍然無明確的跡象表明，損壞是如何形成。在星期一，「波羅的海」錄得強烈爆炸的同一天，兩條管道都記錄到有壓力下降的問題，日前已發現至少三處洩漏。





俄羅斯總統普京稱問題是「國際恐怖主義行為」，又指，情況是「史無前例的破壞活動」，佢又話，俄羅斯已要求今日在紐約舉行的聯合國安理會，就這件事進行緊急辯論。





歐盟的高級官員警告指，會懲罰洩漏問題的幕後黑手，但至今未公布任何具體訊息。



普京承認有俄羅斯人被錯誤徵召入伍

俄羅斯總統普京在安理會會議上發表講話時，承認在「部分軍事動員令」期間，有俄羅斯人被錯誤徵召，他已下令將對方送返俄羅斯。普京舉例指，所謂錯誤徵召，包括有醫生及高素質專家，收到要求加入機動步槍部隊的徵召文件。





普京說：「在今次的動員過程中，出現了好多問題。對於有資格避免被徵召的公民，例如一些獲得延期入伍的人，當局有必要糾正之前的所有錯誤、同避免再次犯錯，受影響嘅人，好多都是他人的父親，亦有些是患有慢性疾病、或已經超過徵兵年齡的人。」



澤連斯基籲國際社會反俄吞併烏克蘭4地區

烏克蘭總統澤連斯基呼籲國際社會，要繼續支持反抗俄羅斯吞併四個烏克蘭地區的計劃，歐洲領導人駁斥俄羅斯、此前在盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和扎波羅熱四個烏克蘭地區，進行入俄公投的舉動，強調歐洲永遠不會承認任何吞併的行為。澤連斯基亦譴責這些公投是偽造。





澤連斯基說：「在進行公投之夕，俄羅斯不單在戰場上，顯示出佢地的侵略性，甚至繼續進行偽造的公投，因此我要求所有的合作夥伴，所有文明的世界領導人，包括法國，要支持烏克蘭。」





克里姆林宮發言人佩斯科夫則指，四個完成公投的烏克蘭的地區，將會在普京出席的克里姆林宮儀式上，宣佈加入俄羅斯，預計普京很快就會發表有關消息的講話。」



香港有兒童接種科興疫苗後面部肌肉無力

香港衛生署日前透露，有2名分別為2歲的幼童，喺接種科興疫苗後，面部肌肉無力。成為當地首兩宗，幼童接種科興疫苗後出現異常嘅個案。





香港大學的兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華，昨日受訪時表示，面部肌肉無力、有別於面癱或貝爾氏麻痹症，患者可自行康復或接受物理治療，但視乎體質而需時不同。



體育消息

女子籃球世界杯賽事，澳洲隊在半準決賽，以86比69擊敗比利時，晉級準決賽事。





澳洲將在今晚的準決賽事對戰中國隊，爭取總決賽的資格，而美國隊則會迎戰加拿大隊。

