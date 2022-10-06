租金再創紀錄暴升窮人勁傷 「純租盤物業」可成解決方案?

樓市分析網《PropTrack》的數據顯示，在 9 月份，全國租金的平均上升 4.3%，為網站收集有關數據以來的最高增幅。新數據亦比房地產估算師估計的六月季度增長2.2％上升了幾乎一倍。





報告稱，租金飆升主要出於租盤的空置率偏低，導至競爭更激烈，帶動房東有更大的空間提高租金。





報告更顯示，目前租盤緊張的情況，在可見的將來似乎完全無緩解的跡象，而雖然見到偏遠地區的租金價格增長經已有所放緩的趨勢，但主要首府城市仍然係有嚴重供不應求的情況。





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報告亦分析，由於租盤供應仍然緊張，加上解封後移民量將大增，因此，分析亦預期，租金在未來大幅上升的風險仍然高企。









報告亦指，首府城市租金增長為 3.2%，截至 9 月份的年增長亦已升 8.8％。之前一度因為疫情而需求有所放緩的雪梨及墨爾本的公寓單位（Unit），其租金在9月份亦見迅速增長。





不過，根據生產力委員會的報告亦顯示，澳洲國民的住房負擔能力正一直在下降，報告發現，低收入租戶平均正以三份一的人工交租。





同時，聯邦政府提供的租金援助已開始落後於租金上升的幅度，對低收入租戶帶來更大傷害。





另一方面，澳洲正陸續出現標榜以「純租盤物業」（build-to-rent property）概念而興建的大廈，發展商表示希望有助解決澳洲租盤緊張的問題。





物業資訊網站Realestate的報導指，所謂「純租盤物業」模式，簡單而言，就是以租賃單位為興建目的、並由單一投資者或開發商全權擁有及管理的綜合性住宅大廈。





其優勢是無需要透過獨立房東可以直接將單位出租，這些物業亦往往標榜可以為租戶提供更多便利。





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在澳洲純租盤物業仍然是一個相對較新的概念，不過，這類大廈已逐步落戶澳洲多個城市。





名為Home的發展商，在 Docklands、Southbank 和 Richmond 等黃金地段都推出這類「純租盤物業」大廈；另一間名為Mirvac的發展商亦在墨爾本、雪梨及布里斯本，提供名為 LIV 的同類大廈。





雖然，這類大廈租金仍然高於市場—以Richmond為例，大廈的一個公寓單位的租金最少為每週 585 元，遠高於同區租盤中位價每星期 375元。





但這類物業會為了吸引租客，而提供很多增值的服務：例如，部份大廈會配置公用辦公空間、私人電影院、芭蕾舞室及桑拿浴室、電車共享服務、或為租戶定期舉行定期聯誼活動，及提供「酒店式禮賓服務」等。





同時，由於無需徵求戶主的同意，這類大廈往往亦能提供較易受到租客歡迎的租賃則，例如，大多數同類物業都允許租戶簽署更長的租約、允許他們帶同寵物入住、甚至可以進行介紹的室內改裝，令租客的生活受到較少制肘。





有租戶表示，由於租金亦包括公共空間—例如健身房及娛樂場所—的使用權，意味著租金雖然較高，但成本效益亦相對會提高。





雖然目前這類樓盤的入住率仍然未算高，但到底這個新概念長遠是否有望解決當前的租金緊張問題，仍有待留意其長遠發展。



