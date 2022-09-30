【繼續捱貴租】聯邦政府不打算增加租金津貼

要點 房屋部長指聯邦政府不會增加租金津貼協助租客應付租金上升

聯邦生產力委員會指政府的租金津貼落後於租金升幅

聯邦生產力委員會（Productivity Commission）所做的一份報告發現，政府的租金津貼落後於不斷飆升的租務市場，建議聯邦政府將租金津貼與租金掛勾，或定期對其進行審視，以確保津貼能跟隨租金的波動。





不過，房屋部長科蓮絲 (Julie Collins) 接受澳洲廣播公司訪問時表示，租金不斷上升的問題不在政府的討論議程上。當被問及政府會否考慮增加租金津貼時時，她只是說：「我們專注於兌現我們的選舉承諾。」



報告指低收入的租客將超過三分之一的收入用作交租 Source: AAP / April Fonti 委員會又建議，聯邦政府向《國家住房和無家可歸者協議》（NHHA）撥款16億予各州和領地，為無家可歸者提供服務。





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委員會委員羅伯茨 (Malcolm Roberts) 指，目前很多人的住屋負擔能力已經惡化，尤其是在私人市場的租客，低收入的租客將超過三分之一的收入用作交租。





羅伯茨又指，低收入的租客需要更多津貼來支付租金，以及需要消除增加住屋供應的障礙。





科蓮絲對委員會的調查結果表示歡迎，並表示他們會兌現工黨的選舉承諾，向全國住屋供應和負擔能力委員會，以及無家可歸者和住屋計劃匯報這些建議。





生產力委員會表示，解決住屋危機的另一個方法，是建造更多公共房屋。





委員會建議，為最有可能長期無家可歸的人，預留公屋單位，而對於其他低收入家庭，重點應該放在減低他們在私人租務市場的負擔能力。





另外，報告亦建議向首次置業人士提供支持。





報告指，各州及領地政府應逐步取消印花稅等減免措施，向首次置業人士提供援助，支持一些在市場有能力置業而又正在捱貴租的「被邊緣化人士」，否則他們將無法擁有居所。





聯邦政府會從 10 月 1 日開始，將為 10,000 名符合條件的首次置業人士提供高達 15% 的政府擔保。





委員會希望看到起草一份涵蓋政府提供的全方位住屋援助的新協議。

