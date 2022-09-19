【連續加息】儲銀：獨立屋價格跌幅 會較住宅單位大

儲銀國內市場主管卡恩斯(Jonathan Kearns) 今日星期一（9月19日）發表演說，表示儲銀快速提高利率將 傾向壓低住宅和商業地產價格」，但穩定金融的更廣泛風險，「似乎已經受控」。





雖然卡恩斯沒有估計地產價格的跌幅，不過儲銀行長洛菲利上星期表示，他不會對房屋價格下跌 10% 感到驚訝。



高利率使地產更多投資者

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但卡恩斯表示，更高的利率，將令「房屋供應更不靈活，按揭貸款更高，更多投資者以及收入更高。」





他說，隨著借貸成本的變化，地產價格較高的地區往往「更具週期性」，比其他地區上升或下跌，幅度更大。





自5月以來，儲銀連續5個月加息，令標準利率從0.1厘上升至目前的2.35厘，是自1994年以來，儲銀最快速的加息，目前的利率是自2014年以來最高。





目前全球各國都開始加息，澳洲儲銀加息的行動，相對緩慢。





卡恩斯表示，貴價物業市場的跌幅相對較大，會縮小「房屋財富的分佈」，但這些影響通常是暫時的。





他指出，與住宅單位相比，獨立屋更容易受利率變化影響，部份是因為用途劃分土地供應有限。



連續加息5個月按揭還款多25%

地產分析公司CoreLogic的數據顯示，各首府城市25%最貴的地產，價格在1月份達到最高，目前的跌幅達到7.4%。





卡恩斯並表示，商用物業受加息的影響，相對較小。





他又指出，由於加息，潛在房屋買家可以獲得的按揭貸款，減低20%。





卡恩斯說，連續5個月加息，按揭還款比今年年初多25%。





去年澳洲審慎監管局（Australian Prudential Regulation Authority）收緊潛在房屋買家的借款額，銀行現在必須確保客戶能夠承受 3 個百分點的利率上升，而之前的利率上升 2.5 個百分點。

