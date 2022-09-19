【英女王逝世】澳洲民眾如何收看國葬儀式電視直播？

在位70年的英女王伊利沙伯二世的國葬儀式將於當地時間星期一上午11點在倫敦舉行。這將會是自1760年英王喬治二世以來再次在西敏寺為君主舉殯。
多國領袖將會出席喪禮，包括澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）、美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、中國國家副主席王岐山等。
那麼，澳洲的民眾可以如何觀看喪禮直播？
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喪禮將於澳洲東岸時間今晚8點舉行，包括新州、維州、昆州、首都領地和塔州。而南澳和北領地是7點半。西澳則是傍晚6點。
SBS電視台將在東岸時間（下同）晚上7點半轉播英國廣播公司（BBC）的直播節目，並會在以文字直播。
此外，澳洲廣播公司（ABC）將透過電視的ABC TV、ABC News和網上平台ABC iview直播，其電台亦會進行語音直播。七號台和九號台也會作電視直播。
王室擁躉可以提前關注ABC TV，因為他們下午4點便開始特別節目，而ABC News從5點開始直播倫敦現場情況。
所有英國王室成員都會出席喪禮。國王查理斯三世和王后卡米拉是最中心人物，王儲威廉伉儷和王子哈里伉儷都會在場致意。歐洲其他王室成員也有受邀，日本天皇德仁也會出席。
西敏寺座堂主任牧師David Hoyle將主持喪禮。而喪禮歷時約1小時，隨後女王靈柩將被送至溫莎城堡的聖佐治教堂，在菲臘親王墓邊下葬。該教堂墳場亦是女王的父母和姐姐的長眠之地。
喪禮流程
- 下午3點半，最後一位公眾瞻仰女王靈柩。
- 晚上7點44分，衛隊將靈柩從西敏廳移至西敏寺，於7點52分抵達。
- 8點正喪禮開始。英國首相卓慧思（Liz Truss）和英聯邦秘書長施佩雅（Patricia Scotland）將宣讀祭文。坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）作祝禱儀式。
- 8點55分，現場奏響《最後崗位》（Last Post）並進行兩分鐘的默哀。喪禮在國歌以及哀樂聲中結束。
- 9點15分，靈柩最後一次在倫敦巡遊，10點在威靈頓拱門（Wellington Arch）起行前往溫莎城堡，午夜抵達聖佐治教堂。
- 凌晨1點，聖佐治教堂進行靈柩下葬儀式，約800人出席。之後會有一個僅王室成員參加的私人喪禮。
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