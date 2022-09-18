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七十國領袖出席 女王葬禮為英二戰後保安最嚴密儀式

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英女王伊利沙伯二世的國葬儀式首次綵排已完成。

英女王伊利沙伯二世的國葬儀式首次綵排已完成。 Credit: Keita Iijima/AP

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Published 18 September 2022 at 8:22pm, updated 18 September 2022 at 8:30pm
By Catriona Stirrat
Presented by Elsa Tsang
Source: SBS

英女王伊利沙伯二世的國葬儀式即將在英國星期一(9 月 19 日)早上11時（即澳洲東岸時間星期一晚上8時）於倫敦舉行，葬禮的首次排練已經完成。澳洲總理艾巴尼斯目前亦身在倫敦，並且已與國王查理斯三世會面。

Published 18 September 2022 at 8:22pm, updated 18 September 2022 at 8:30pm
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預計已故的英女王伊利沙伯二世的葬禮將是英國自二次大戰以來最隆重的儀式。 

參與的軍方人員將達數千人，其中百多名海軍人員會將靈柩從西敏宮的西敏廳移送到西敏寺大教堂。 

包括國王查理斯三世在內的王室成員會跟隨移送隊伍，預計數十萬名哀悼的民眾會在街頭兩旁向女王作最後的致敬。

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蘭斯下士斯克里文說，整個儀式的綵排行動非常順利。

由於今次國葬將會有70 名來自各國的政府首腦出席，所以保安的安排亦是英國自二次大戰以來最大規模的一次。幾乎全國各地的所有警隊都有調派警員參與，而情報機構軍情五處和軍情六處亦密切監察是否會有恐怖主義威脅。 

至於一些被認定為可能會對王室有潛在危險的人物，就由一個特別部門派員監視。 

倫敦警隊的警務處長羅利表示，屬下的警員已經做好一切準備工夫。

羅利說：「在星期一，我們將部署超過一萬名警員。其中倫敦警察是核心人員，但亦有來自差不多全國各地的警隊派出人員參與。國王陛下今天在探訪控制中心時，亦會見了許多人 . 對士氣有莫大的鼓舞。」

由於有些國家的政治局勢緊張，故此這些國家的領袖是被禁出席葬禮，包括敘利亞、俄羅斯和阿富汗的領袖等。 澳洲總理艾巴尼斯是獲邀出席的領袖之一，他於星期六已抵達倫敦，瞻仰女王靈柩，並與查爾斯國王及新任英國首相卓慧思會面。
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