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【假期爭議】各行各業對9月22日定為公眾假期悼念女王意見不一

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澳洲各州及領地民眾對9月22日這個突如其來的公眾假期有爭議。 Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE

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Published 13 September 2022 at 11:20am
By Timothy Wu
Presented by Timothy Wu, Thomas Sung
Source: SBS

總理艾巴尼斯(Anthony Albanese)在星期日宣佈將9月22日定為「一日」的公眾假期，全國哀悼英女王離世，但這個突如其來的公眾假期，令在全澳洲上下都有爭議。詳情請收聽胡天衡及宋慶勤這一節時事報道。

Published 13 September 2022 at 11:20am
By Timothy Wu
Presented by Timothy Wu, Thomas Sung
Source: SBS
突然多了一天公眾假期，令一些家長、學校、勞工、以及大小企業的僱主都相當頭痛，究竟當日怎樣安排才好呢？

對家長來說，學校放假，就可能要自己請假在家照顧孩子，對做零售餐飲的老闆來說，究竟那天關門不做生意？還是照開門，但就被迫要向員工支付更高的工資？

各個州及領地的民眾對這天公眾假期，有不同反應，好像維州，老闆們就真的不太高興，因為9月22日的全國哀悼日之後那天，就是澳式足球聯賽(AFL)的總決賽，緊接著就是周末及周日長假期。
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從事餐飲業的就最頭痛，因為他們的酒店、餐廳在係AFL總決賽前，已經一早讓客人訂好，來舉辦總決賽的慶祝活動，酒店餐飲集團The Big Group的始創人Bruce Keebaugh表示，突如其來的假期，打亂了他們的安排。

Bruce Keebaugh說：「星期四，即是AFL總決賽假期的前一天，是我們一早已經安排好的日子，因為這晚是有很多重大活動舉辨。現在，所有這些活動都要以公眾假期價格計算，令他們大失預算。」

有經濟學家更指，突然多了一天假期，令澳洲經濟損失15億，經濟學家庫庫拉斯（Stephen Koukoulas）話，這15億已經未包括因為公眾假期而要支付員工的額外工資。

庫庫拉斯（Stephen Koukoulas）說：「沒錯，這天公眾假期的確的令澳洲損失了生產力，並對實際的經濟活動造成破壞。而需要支付員工額外人工的罰款是未包括在內，我以一個修理汽車服務作例子， 如果有客人預約了當天的服務，但車行要關門不做生意，意味著客人當天不可以去修車，要重新預約，這樣即是造成生產力損失，因為必須在另一天彌補。」
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不過，澳洲小企業組織委員會表示，這一天實際上將有利於全國的一些企業。

但一些依賴客戶預約的髮型屋和美容院可能會遇到困難，有人會覺得因為當天多了人流而從中得益，尤其是在旅遊區，認為因此可以提高營業額。

而澳洲零售商協會就認為，各州和領地對這天的公眾假期有不同反應，指聯邦政府缺乏統一性可能會損害全國各地的企業，呼籲聯邦政府採取全國一致的做法，讓每個人都可以達成共識。

總理艾巴尼斯 然面對商界及不同行業的批評，但仍然堅持定立這一天的公眾假期是有必要，及意義重大。

他說，「這是澳洲作為一個國家團結一致的時刻，大家應該為伊利沙伯女王這70年來的貢獻，感到悲痛和表達敬意。又指這天的公眾假期必不可少，而這只是一天的公眾假期，別具歷史意義。」
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