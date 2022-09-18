【女王靈柩瞻仰】8王孫破例守靈 哈里王子獲准穿軍服參與

當地時間星期六傍晚6點，國王查理斯三世（King Charles III）的長子威廉王子（Prince William）領頭走下台階，進入西敏廳，後面跟著是他的弟弟哈里王子（Prince Harry）,然後是安德魯王子（Prince Andrew）長女碧翠絲公主（Princess Beatrice）與次女尤金妮公主（Princess Eugenie）,愛德華王子（Prince Edward）長女露易絲溫莎女勳爵（Lady Louise）與長子塞文子爵詹姆斯（James, Viscount Severn），最後是安妮公主（Princess Anne）的長子Peter Phillips與長女扎拉Zara Tindall。



今次是英國王室首次王孫守靈。 Source: AAP / EPA 其中最年長是安妮公主長子Peter Philips，44歲，最小是愛德華王子長子塞文子爵詹姆斯，只有14歲。





哈里王子過去雖然二度前往阿富汗前線服役，但由於他2020年卸下公職，軍銜也遭除去，舉報今次是父親查理斯三世，決定讓哈里穿上軍服為祖母守靈。因此哈里可與兄長威廉，同樣穿著英國御林軍藍軍騎兵團軍禮服，其他王孫輩就穿黑色服裝。





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8人就位站好後，低頭默禱，直到6點15分，鐘聲響起，結束王孫守夜儀式。





今次的守靈儀式開始前，由安德魯王子的一對女兒碧翠絲公主與尤金妮公主，發表悼文，表示向「親愛的嫲嫲」致敬。



尤金妮公主（左）姊姊碧翠絲公主出席守靈儀式。 Source: AAP / EPA 34歲的碧翠絲公主被認為是女王生前最愛的孫女，碧翠絲與妹妹尤金妮還是小女孩時，女王就經常帶姐妹兩人去騎馬，當時被認為這對公主，日後在王室可以領取俸祿工作。





不過後來在1990年代，查理斯與戴安娜（Diana Spencer）、安德魯與莎拉（Sarah Ferguson），安妮公主與Mark Phillips相繼離婚後，女王以及繼任的查理斯決定精簡王室，以減低醜聞的影響，以及納稅人在王室的開支。





碧翠絲與尤金妮就要外出工作。





尤金妮在倫敦一間藝術畫廊全職工作多年。碧翠絲曾經一度為Sony工作，後來者一間科技公司工作。





女王於 9 月 8 日在她位於蘇格蘭高地的避暑莊園去世，享年 96 歲。





較早前，查理斯三世聯同王儲威廉到國會大樓西敏宮外，與排隊等候入內瞻仰女王靈柩的民眾握手及閒談。





當局最新估計，要排隊大約11小時，才能進入西敏宮。





女王的國葬儀式明日舉行，預計到時累計有75萬人完成瞻仰靈柩，國葬儀式會是英國其中最大型的儀式，預計大約100位總統及政府首長，以及20位外國王室成員到場。

