艾巴尼斯英國送上摯誠哀悼 與查理斯三世及卓慧思會面

總理艾巴尼斯伉儷連同澳督克利，前往英國瞻仰英女王的靈柩，以表達敬意。

BritainBritain's King Charles III (left) sits with Prime Minister Anthony Albanese as he receives realm prime ministers in the 1844 Room at Buckingham Palace in London, on Saturday, 17 September 2022. Royals

2022 年 9 月 17 日英王查理斯三世 (左) 與澳洲總理艾巴尼斯會晤 Credit: Stefan Rousseau/AP

艾巴尼斯表示，社會各界都十分尊敬英女王伊利沙伯二世。

艾巴尼斯表示，星期一將一個愁雲慘淡的日子，但也是慶祝曾經過過精彩生活、一生作出奉獻的日子，人民世世代代都會銘記英女王伊利沙伯的奉獻。

艾巴尼斯昨日也和英國國王查理斯三世見面，並表達了澳洲人對英女王的敬意。

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艾巴尼斯向查理斯三世送上他的摯誠哀悼，並表示澳洲市民確實受到了很大的影響。大家對女王的離世感到悲痛，但亦對她去過去 70 年的奉獻心存感激。

英女王的國葬，將於明日 (星期一) 在倫敦西敏寺大教堂舉行，女王將安葬於溫莎堡。

外界認為艾巴尼斯英國此行，是希望讓澳洲更深受查理斯三世看重。

艾巴尼斯還首次跟英國新任首相卓慧思會面。另外，卓慧思在政府的「志奮領官邸」(Chevening country residence) 與新西蘭總理阿德恩進行了交談，首相府則以 「傾偈 (聊天)」 來形容卓慧思與艾巴尼斯及阿德恩的會談，而並非「正式的雙邊會議」。

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Published 18 September 2022 at 11:09am, updated 18 September 2022 at 11:13am
By Aaron Wan
Source: SBS