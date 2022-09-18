艾巴尼斯英國送上摯誠哀悼 與查理斯三世及卓慧思會面

艾巴尼斯表示，社會各界都十分尊敬英女王伊利沙伯二世。





艾巴尼斯表示，星期一將一個愁雲慘淡的日子，但也是慶祝曾經過過精彩生活、一生作出奉獻的日子，人民世世代代都會銘記英女王伊利沙伯的奉獻。





艾巴尼斯昨日也和英國國王查理斯三世見面，並表達了澳洲人對英女王的敬意。





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艾巴尼斯向查理斯三世送上他的摯誠哀悼，並表示澳洲市民確實受到了很大的影響。大家對女王的離世感到悲痛，但亦對她去過去 70 年的奉獻心存感激。





英女王的國葬，將於明日 (星期一) 在倫敦西敏寺大教堂舉行，女王將安葬於溫莎堡。





外界認為艾巴尼斯英國此行，是希望讓澳洲更深受查理斯三世看重。





艾巴尼斯還首次跟英國新任首相卓慧思會面。另外，卓慧思在政府的「志奮領官邸」(Chevening country residence) 與新西蘭總理阿德恩進行了交談，首相府則以 「傾偈 (聊天)」 來形容卓慧思與艾巴尼斯及阿德恩的會談，而並非「正式的雙邊會議」。



