女王靈柩置西敏廳公開瞻仰 料至少75萬人進入致敬道別

要點
- 女王靈柩放置於西敏廳，開放予民眾瞻仰4日半，於9月19日舉行國葬。
- 英國香港移民社區取消活動悼念女王駕崩，英國駐香港總領事館由於大批香港市民鮮花弔唁，延長服務時間務。
- 女王靈柩柩蓋上王旗，王冠、寶球和權杖，其中王冠鑲嵌的鑽石寶石超過3,000顆。
女王靈柩放在超過900年歷史的國會大廈西敏廳中央，10名衛兵在四周為女王守靈站崗。
國會大廈又稱為西敏宮（Westminister Palace），位於泰晤士河西岸，大批民眾冒著傾盤大雨在國會大廈的泰晤士河畔排隊，據報人龍一度長超過4.5公里，排頭位的是一位女士，她早於星期一中午前已經到場。
Several people have already started queuing for the Queen's lying-in-state. Close to a million people are expected to arrive to see the Queen's coffin before the funeral, with massive overnight queues. Source: AAP / Cover Images
女王靈柩當地時間星期三下午移離白金漢宮，由移靈隊伍，徒步大約半小時，送到國會大廈西敏廳，到傍晚5時（澳洲東岸時間星期四9月15日凌晨2時），開放予民眾瞻仰。
From left, Prince William, King Charles III, Prince Harry, Princess Anne and Timothy Laurence follow the coffin of Queen Elizabeth II from Buckingham Palace to Westminster Hall. Source: AAP / AP
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當局預計會有至少有75萬人會排隊，輪候進入國會大廈西敏廳，瞻仰女王靈柩，比2002年，女王母親離世，20萬人瞻仰靈柩多好多。
SBS 新聞訪問排隊等候瞻仰女王靈柩的Jane與Mila，她們說在凌晨12點半到達排隊。
People queue to pay respect to the coffin of Queen Elizabeth II. Source: AAP / AP
Jane說，她們來向女王表達敬意，因為女王代表英國一切都美好。
另一位排隊的女士向SBS新聞說， 在排隊時，與其他人共同回憶關於王室的事，很愉快。
一位男士向SBS新聞表示，感覺非常淒美，他說，女王給人民服務70年，在寒雨中排隊等候，只相當於女王給予中，非常微少部份。他並且說，當知道女王駕崩，有點哭起來。
在英國的香港移民，也悼念女王離世，在倫敦Ealing及Colindale原定的中秋節活動取消，其中主辦單位Ealing and Northfields HK Club將社交網站Facebook頭像轉為黑白，並帖文表示該會對女王逝世，深表悲痛。
在倫敦的香港移民社區取消慶祝中秋節活動悼念女王駕崩，主辦單位社交網站頭像轉為黑白。 Credit: Facebook
在香港，由於大批市民前往金鐘英國駐香港總領事館，獻花和在公眾弔唁冊留言，領事館要延長服務。
女王的國葬儀式下星期一9月19日在國會大廈旁的西敏寺舉行，預計將有數百名國家元首和政府首腦以及全球皇室成員出席，但未有邀請俄羅斯、白俄羅斯和緬甸派代表。
英國駐香港總領事館因為有大批香港市民鮮花弔唁悼念女王，服務時間會延長。 Credit: internet
總理艾巴尼斯（Anthony Albanese），聯邦總督赫利（David Hurley），兩人的伴侶，以及10名普通澳洲人，即將啟程到英國應邀參加女王喪禮。
艾巴尼斯將在一連串的官方活動，向已故女王表示敬意。 在倫敦期間，預計艾巴尼斯將到西敏廳瞻仰女靈柩，並在官方弔唁冊上留言簽名。
除了與其他英聯邦國家的首長會面外，艾巴尼斯也將在白金漢宮會覲見國王查理斯。
在西敏廳，女王靈柩上放置的帝王王冠，是英國現存最古老的王冠之一。 王冠放在紫色墊子上，上面鑲嵌著 2,868 顆鑽石、269 顆珍珠、17 顆藍寶石和 11 顆祖母綠，令靈柩從白金漢宮移送至西敏廳時閃閃發光。
Her Majesty the Queen's coffin as it is transported to the Palace of Westminster, before lying in state in Westminster Hall in London. Source: AAP / Sipa USA
1937 年為女王的父親國王喬治六世的加冕，製造這「帝王王冠」，女王在 1953 年的加冕典禮上佩戴了這頂王冠，並出現在一幅著名的事件肖像中。
女王生前在每年舉行的國會開議典禮也佩，王冠重1.64公斤，女王曾經講笑話，王冠這麼重，戴上它往下看，會扭傷頸部。
王冠下面覆蓋靈柩的王旗，象徵君主與聯合王國。王旗上有隻代表英格蘭的金獅，一隻代表蘇格蘭的紅獅，以及代表愛爾蘭的豎琴。
靈柩上並有君主權杖以及象徵基督教的寶球。
Rangers' and Napoli's player observe a minute's silence to mark the death of Britain's Queen Elizabeth II ahead of the UEFA Champions League Group A football match between Scotland's Rangers and Italy's Napoli at Ibrox stadium in Glasgow, on 14 September, 2022. Source: Getty / (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)
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