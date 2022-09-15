女王靈柩置西敏廳公開瞻仰 料至少75萬人進入致敬道別

要點 女王靈柩放置於西敏廳，開放予民眾瞻仰4日半，於9月19日舉行國葬。

英國香港移民社區取消活動悼念女王駕崩，英國駐香港總領事館由於大批香港市民鮮花弔唁，延長服務時間務。

女王靈柩柩蓋上王旗，王冠、寶球和權杖，其中王冠鑲嵌的鑽石寶石超過3,000顆。

女王靈柩放在超過900年歷史的國會大廈西敏廳中央，10名衛兵在四周為女王守靈站崗。





國會大廈又稱為西敏宮（Westminister Palace），位於泰晤士河西岸，大批民眾冒著傾盤大雨在國會大廈的泰晤士河畔排隊，據報人龍一度長超過4.5公里，排頭位的是一位女士，她早於星期一中午前已經到場。



Several people have already started queuing for the Queen's lying-in-state. Close to a million people are expected to arrive to see the Queen's coffin before the funeral, with massive overnight queues. Source: AAP / Cover Images From left, Prince William, King Charles III, Prince Harry, Princess Anne and Timothy Laurence follow the coffin of Queen Elizabeth II from Buckingham Palace to Westminster Hall. Source: AAP / AP 女王靈柩當地時間星期三下午移離白金漢宮，由移靈隊伍，徒步大約半小時，送到國會大廈西敏廳，到傍晚5時（澳洲東岸時間星期四9月15日凌晨2時），開放予民眾瞻仰。





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當局預計會有至少有75萬人會排隊，輪候進入國會大廈西敏廳，瞻仰女王靈柩，比2002年，女王母親離世，20萬人瞻仰靈柩多好多。



People queue to pay respect to the coffin of Queen Elizabeth II. Source: AAP / AP SBS 新聞訪問排隊等候瞻仰女王靈柩的Jane與Mila，她們說在凌晨12點半到達排隊。





Jane說，她們來向女王表達敬意，因為女王代表英國一切都美好。



另一位排隊的女士向SBS新聞說， 在排隊時，與其他人共同回憶關於王室的事，很愉快。





一位男士向SBS新聞表示，感覺非常淒美，他說，女王給人民服務70年，在寒雨中排隊等候，只相當於女王給予中，非常微少部份。他並且說，當知道女王駕崩，有點哭起來。



在倫敦的香港移民社區取消慶祝中秋節活動悼念女王駕崩，主辦單位社交網站頭像轉為黑白。 Credit: Facebook 在英國的香港移民，也悼念女王離世，在倫敦Ealing及Colindale原定的中秋節活動取消，其中主辦單位Ealing and Northfields HK Club將社交網站Facebook頭像轉為黑白，並帖文表示該會對女王逝世，深表悲痛。





在香港，由於大批市民前往金鐘英國駐香港總領事館，獻花和在公眾弔唁冊留言，領事館要延長服務。



英國駐香港總領事館因為有大批香港市民鮮花弔唁悼念女王，服務時間會延長。 Credit: internet 女王的國葬儀式下星期一9月19日在國會大廈旁的西敏寺舉行，預計將有數百名國家元首和政府首腦以及全球皇室成員出席，但未有邀請俄羅斯、白俄羅斯和緬甸派代表。



總理艾巴尼斯（Anthony Albanese），聯邦總督赫利（David Hurley），兩人的伴侶，以及10名普通澳洲人，即將啟程到英國應邀參加女王喪禮。





艾巴尼斯將在一連串的官方活動，向已故女王表示敬意。 在倫敦期間，預計艾巴尼斯將到西敏廳瞻仰女靈柩，並在官方弔唁冊上留言簽名。



除了與其他英聯邦國家的首長會面外，艾巴尼斯也將在白金漢宮會覲見國王查理斯。





Her Majesty the Queen's coffin as it is transported to the Palace of Westminster, before lying in state in Westminster Hall in London. Source: AAP / Sipa USA 在西敏廳，女王靈柩上放置的帝王王冠，是英國現存最古老的王冠之一。 王冠放在紫色墊子上，上面鑲嵌著 2,868 顆鑽石、269 顆珍珠、17 顆藍寶石和 11 顆祖母綠，令靈柩從白金漢宮移送至西敏廳時閃閃發光。





1937 年為女王的父親國王喬治六世的加冕，製造這「帝王王冠」，女王在 1953 年的加冕典禮上佩戴了這頂王冠，並出現在一幅著名的事件肖像中。





女王生前在每年舉行的國會開議典禮也佩，王冠重1.64公斤，女王曾經講笑話，王冠這麼重，戴上它往下看，會扭傷頸部。





王冠下面覆蓋靈柩的王旗，象徵君主與聯合王國。王旗上有隻代表英格蘭的金獅，一隻代表蘇格蘭的紅獅，以及代表愛爾蘭的豎琴。





靈柩上並有君主權杖以及象徵基督教的寶球。



Rangers' and Napoli's player observe a minute's silence to mark the death of Britain's Queen Elizabeth II ahead of the UEFA Champions League Group A football match between Scotland's Rangers and Italy's Napoli at Ibrox stadium in Glasgow, on 14 September, 2022. Source: Getty / (Photo by ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)