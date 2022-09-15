新西蘭行李喼兒童遺骸案 南韓拘捕女子涉嫌謀殺

就新西蘭奧克蘭行李喼發現兒童遺骸案，南韓警方拘捕一名42歲女子。新西蘭警方表示正尋求將被捕女子引渡受審。

奧克蘭一個家庭在買到的行李喼發現兒童遺骸，警方到場調查。2022年8月11日。

奧克蘭一個家庭在買到的行李喼發現兒童遺骸，警方到場調查。2022年8月11日。 Source: AAP / AP/Dean Purcell

應新西蘭警方的要求，南韓當局當地時間今日凌晨拘捕該名女子，涉嫌謀殺兩名兒童。

奧克蘭探員維盧亞（Tofilau Faamanuia Vaaelua）表示，新西蘭警方已申請將被捕女子，引渡回新西蘭受審，並要求該女子在等待引渡程序完成期間繼續被拘留。

他並表示，期間新西蘭和海外都需要完成一些調查。

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上個月8月，奧克蘭一個家庭在迷你倉拍賣會競投，買得事前不知道裡面是什麼物品的兩個行李喼，帶回家發現裡面有人體遺骸。
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奧克蘭迷你倉物品拍賣 買行李喼驚見兒童殘骸

警方展開調查，當時估計，兩名兒童喪生時年齡5歲至10歲，遺體已經存放幾年。

警方認為事件與買到兩個行李喼的家庭無關。新西蘭有傳媒報道，兩名遇害兒童一男一女，分別在2009年以及2012年在奧克蘭出生。

報道並指出，遇害兒童的父母來自南韓首爾，在新西蘭結婚。

有報道指，南韓當局在上個月22日，已經證實兩兒童的一名女親人，在2018年抵達南韓，之後沒有出國記錄。

奧克蘭警方上個月表示，舉行拍賣會的倉庫公司，一直在協助警方調查可能與行李喼有關的其他物品。

奧克蘭警方表示，案件已經交法院審理，警方表示他們不會發表任何進一步評論。
新西蘭警方在奧克蘭，發現行李喼內有兒童遺骸的家庭居所調查。2022年8月11日。
新西蘭警方在奧克蘭，發現行李喼內有兒童遺骸的家庭居所調查。2022年8月11日。 Source: AAP / Dean Purcell/AP
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Published 15 September 2022 at 11:29am
By Wyee Yeung
Source: SBS