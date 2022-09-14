新州火車工業行動繼續 讓乘客「無限期」免費坐車

新州火車工人從9月21日下周三開始將會「無限期」關閉火車站閘口的Opal卡拍卡機，意味著乘客將可以免費乘坐。





這是工會經過18個月與當局在工人安全與待遇方面的爭拗後，採取的最新工業行動。鐵路、電車和巴士工會（RTBU）昨晚（9月14日）宣佈此消息，坦言要讓政府「頭痛」。





工會的新州秘書克拉森斯（Alex Claassens）表示，政府的「頑劣」導致民眾出行持續受到影響，因此應回饋他們免費坐車的著數。「我們想要的是安全的車卡及公平的薪酬和條件，但顯然新州政府對於玩政治更有興趣。」



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工會已要求改進南韓製火車車卡的安全性，並每年加人工5%。政府已答應今年加薪3%，明年起每年加薪3.5%，但在車卡安全性方面就持續「企硬」，拒絕談判。





這不是火車工人首次讓閘口中門大開，過去一個月已一直開放，只是拍卡機仍在使用，並顯示「即使閘門打開你仍需要拍卡」字樣。政府亦有派員在閘口檢查乘客有否拍卡。





州長佩洛德（Dominic Perrottet）表示，九成的乘客都有拍卡：「這顯示人們想繼續（正常生活），那也是我對工會的期盼。」





當局指責是工會導致民眾出行不便，並提出最後一次談判，但工會將爭拗交至公平工作公署，要求繼續談判。

