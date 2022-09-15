【移民澳洲】偏遠鄉鎮創業賣珍珠奶茶 客人試過番尋味

從香港移民來澳洲已經20年的Pheobe，3年前在維州北部距離墨爾本市中心2小時車程的鄉鎮區Shepparton，開設珍珠奶茶店。



港女澳洲「糧倉」區賣珍珠奶茶

Shepparton以位於 Goulburn 河畔，盛產蔬果及牛羊肉，被譽為澳洲「糧倉」，Pheobe最初搬到這個鄉鎮時，在咖啡店打工，當時感到這個地方人口有大約6萬，同時春夏季會有很多背囊客來農場工作，當中包括不少亞洲人。



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Pheobe的珍珠奶茶店已開3年。 Credit: Phoebe Shepparton屬於內陸，夏天炎熱，Pheobe話，曾經試過連續一星期，氣溫高達攝氏40度，但看到鎮上到處都是賣熱飲的咖啡店，於是決定開主打凍飲的珍珠奶茶店。





「剛剛初期，鎮上很多居民不知道甚麼是珍珠奶茶，買珍珠奶茶也不知道要選擇什麼，要向他們解釋。」



Milk tea from Bubble Cuppa in Shepparton. Credit: Supplied

亦有客人買珍珠奶茶後，問為何奶茶不是熱，要求換熱的珍珠奶茶。 Shepparton奶茶店主Pheobe

現在開業3年，Pheobe指，現在已很少顧客不知道什麼是珍珠奶茶，目前超過一半的，都是從開店以來一直幫襯的熟客。



LISTEN TO 在墨爾本大都市區，珍珠奶茶店隨處可見，但有移澳港人就在維州偏遠地區Shepparton開了一間珍珠奶茶，更是該鎮唯一一間珍珠奶茶店，此店與在墨爾本大都市區的珍珠奶茶店不同，其最受歡迎產品口味，更是連店主自己都不敢嘗試。 SBS Chinese 22/08/2022 21:18 Play

工程師為西澳小鎮帶來新口味

遠在西澳東北部海濱度假小鎮Broome，今年5月開始，也可以在買到珍珠奶茶。東主Kelvin原本在鎮內任職工程師，他原籍馬來西亞，在新加坡居住20年，2017年移民澳洲。





Kelvin指出，在Broome人口不足兩萬，經濟主要靠本地及海外遊客，在目前疫情後，旅遊業仍未復甦下，自己開店是需要很大的努力和決心。



Kelvin Koh opened his bubble tea shop in Broome, Western Australia in May 2022. Source: Supplied 他說：「珍珠奶茶在鎮內仍未掀起熱潮，但我試圖通過餃子和飲品，為Broome帶來更多不同元素。」





Kevin出售的飲品包括梳打特飲、果茶甚至手工製作的紅糖珍珠，另外也供應多種餃子及甜品。





他說，從朋友及在視頻分享網站YouTube，學到如何做珍珠奶茶及其他食品。



「我飛到Broome為別人工作，當時好鍾意這個小鎮，就搬到這裡長住，隨著年齡增長，想著可能我應該做些不同的。」





Kevin說，他是第一個將很多亞洲食品帶到小鎮，奶茶、涼粉等，當時區內居民對這些一無所知。



珍珠奶茶是一種藝術。 在Broome的店主Kevin

「珍珠奶茶講究層次，在茶與牛奶加入不同的配料，就好似雞尾酒可以混合搭配。」





另外在中秋節前，Kevin也自製月餅出售，又做麻糬，而最近他的招牌菜，新加坡咖哩雞，客人都「食過番尋味」。





「Broome以前沒有珍珠奶茶店，鎮上居民要到柏斯買，現在他們對我說，可以在我這裡買到。」



台灣移民愛麗斯泉推廣家鄉奶茶

在北領地偏遠小鎮愛麗絲泉Alice Spring, 來自台灣的黃淳綾，就在她經營的亞洲雜貨店，兼賣珍珠奶茶。





黃淳綾2008年以背囊客身份來到愛麗絲泉，當時她根本沒有想過要留在這個小鎮，直到認識Bruce Reid，現在是她的丈夫。



Ling's Supermarket is the first in Alice Springs to sell bubble tea. Source: Supplied 在丈夫支持下，黃淳綾2010年買下一間亞洲雜貨店經營，在帶丈夫返台灣，回到愛麗斯泉後，在雜貨店也出售珍珠奶茶。





「在台灣，我曾在一間 （珍珠奶茶）飲品店工作過……當我遇到我的丈夫帶他去台灣，他試了珍珠奶茶就說: 『哦這太棒了！』並說我們應該在愛麗絲泉也有（珍珠奶茶）。」





其實與丈夫從台灣返回愛麗斯泉後，黃淳綾先在鎮上的市集，試賣珍珠奶茶，由於反應不錯，她開始在雜貨店內出售。





「經過一段時間（讓區內的人了解），起初很多人不知道珍珠奶茶，但經過3年時間，客人都感興趣。」



Huang Chun-Ling (right) says all over her staff make bubble tea "with love". Source: Supplied 黃淳綾說，會告訴員工用愛心製作每一杯飲品，確保客人滿意，而如果不滿意，客人可以更換。





至於愛麗斯泉居民最喜歡的口味，黃淳綾指出，小朋友會鍾意朱古力或者草莓味的珍珠奶茶。





她說，由於雜貨店出售的亞洲貨品多元化，除了是台灣及中國大陸的產品外，也有來自日本、南韓、菲律賓、越南、泰國，甚至托勒斯島及非洲。所以來幫襯的，有不同民族背景的客人。





「菲律賓客人會喜歡香芋及蜜瓜口味；馬來西亞人喜歡蜜瓜及熱情果、非裔客人喜愛芒果奶茶或芒果特飲。」





黃淳綾看到客人買了飲品後，離開時面露笑容，她就非常有成功感。



如果你有一個夢想，或者想創業，愛麗斯泉是非常好的地方。 愛麗斯泉店主黃淳綾