奧克蘭迷你倉物品拍賣 買行李喼驚見兒童殘骸

新西蘭南奧克蘭一個儲存倉拍賣會，拍賣的兩個行李喼，發現人體殘骸，證實是兩名兒童，初步相信年齡5歲至10歲，已經存放幾年。當地警方正與國際刑警合作調查。





涉案兩個行李喼上一星期前，在南奧克蘭Clendon Park一個民居發現，戶主家庭之前在一個迷你倉物品拍賣會競投，拍賣到一批事前不知道是什麼的物品，之後帶回家。





調查探員維盧亞（Tofilau Faamanuia Vaaelua）今日（8月18日）表示，遇事家庭發現行李喼內有人體殘骸報警，「可以理解當時他們非常不安」。





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New Zealand are working with international criminal agency Interpol in their investigation. Source: Getty, AFP / Roslan Rahman 他表示，初步調查顯示，兩名死者是小學生，年齡5歲至10歲，已經喪生幾年，遺體藏在兩個大小相若的行李喼。而行李喼放在存儲倉有3至4年。





維盧亞並強調，發現遺體民居的戶主家庭，與案件無關。





而在警方到場調查前，鄰居曾經投訴傳出「異味」。





警方表示，目前仍調查，案件複雜，相信要一段時間才有線索。





調查探員維盧亞透露，行李喼內也有家庭及個人物品，會用作調查喪生兒童身份。





警方初步懷疑，兩名喪生兒童的家人在新西蘭，有可能仍未知兩兒童已死亡。





警方表示，案件無疑令社區不安，呼籲有任何資料的人士，與警方聯絡。



