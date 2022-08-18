全國新建房屋等候期延長 南澳鄉郊貨櫃箱房屋大增

南澳東南部的Wattle Range市議會，今個星期向業主發信，指區內未經批准的貨櫃箱裝置，數量增加。





市議會開發服務總監克萊（Emma Clay）表示，市議會擔心，住在未經批准裝置的貨櫃箱內，引起的問題，例如處理污水方面，會危害環境。





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違規發展最高罰款為120,000元，不過克萊指出，這是最重的懲罰。





她指出，如果居民不知道要裝置貨櫃箱要申請，市議會可以讓居民提交追溯申請。有關民眾可以打電話向市議會查詢。





克萊指出，市議會理解目前施工長期延誤，有民眾計劃興建新房屋，要等12個月才可以動工。同時全澳的建造新屋費用持續上升。





她指出，市議會並非反對，只想確保裝置貨櫃箱時按照規定，市議會的規劃人員可以在安裝前提供意見。





貨櫃箱不論用於存儲物品或居住，都要先獲批准。





克萊表示，市議會只需要確保貨櫃箱合法裝置。





其實在全澳的鄉郊區，有不少房屋是有貨櫃箱改裝。在昆州遠北部Fulga，超過4,000平方米的農莊，房屋是長大約6米（20英呎）的貨櫃箱改裝，有兩房、廚房及浴室，售價大約40萬元。另外在新州西部Gowan，農莊佔地113公頃，房屋也是貨櫃箱改裝，只有1房，售價45萬至49萬元。





在距離布里斯本市中心Graveville，一間豪宅由31個貨櫃箱組成，2014年建成，是全澳最大的貨櫃箱房屋。



布里斯本近市中心Graveville去，由31個貨櫃箱組成的豪宅。 Credit: internet