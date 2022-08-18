俄國駐澳新大使館工程腰斬 逾期終止租約

國家首都管理局宣布終止，俄羅斯大使館計劃興建大使館地皮帶租約，下令要在20日內要搬出騰空，俄羅斯表示會採取法律行動。





有關地皮位於坎培拉國會大樓附近使館區，2011 年，莫斯科獲准建造新的使館大樓，以取代其老化的建築群。





國家首都管理局昨日（8月17日）星期三，表示俄羅斯未能在協定的3年限期內完成建造，決定終止租約。





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國家首都管理局行政總監巴恩斯 (Sally Barnes) 表示，由於首都「目前可用於外交目的的地皮有限」，管理局決定援引其「使用或失去它」政策。





她指出，涉及的優質地皮，靠近Burley Griffin湖以及聯邦國會大樓。





巴恩斯指出，正在未完成的建造，損害了為外交使團和國家首都的外國代表，保留區域的整體美感、重要性和尊嚴。





4年前，估計新使館的建造費用達到820萬元，包括居住宿舍及一個大型游泳池。





2018年，俄羅斯大使館投訴，澳洲因俄羅斯 2014 年武力收回克里米亞，實施制裁，導致其建設新使館計劃複雜化，因為坎培拉拒絕讓俄羅斯工人入境支援建造工程。





國家首都管理局的昨日發布的文件顯示，過去兩年俄羅斯大使館申請引入自己的承包商，檢測本地工人的工作。





不過內政部拒絕批准大使館引入承包商，「澳大利亞人報」引述政府消息報道，是擔心俄羅斯情報安全部門人員，也包括在檢測工程人員內，作為檢查新使館的保安人員。





俄羅斯大使館表示，正就今次「史無前例且非常不受歡迎的舉動」，尋求法律意見。





大使館並且在聲明指，「在過去兩年多，Yarralumla 工地的建設過程一直穩步，不間斷地進行，結果已經非常明顯，前景相當明朗，現在管理局選擇終止租約，真的令人費解。」





在上個月，俄羅斯海軍正式啟用全球最長核潛艇「別爾哥羅德號」（Belgorod）長約 184 公尺、排水量達 3 萬噸，為全球最大的核潛艇之一。





有傳媒形容這艘新潛艇，是最令人恐懼的武器，可以完成各種任務，包括發射魚雷摧毀目標、定位，以及竊聽、切斷海底電纜等，甚至可以派往北極海域。





目前俄羅斯與烏克蘭的戰爭仍持續，俄國推出新武器，被指是在戰場上搶占優勢，俄國防部長之前也宣布，被形容為「隱形戰機殺手」的新型空對空導彈，有望在年底前交付使用。

