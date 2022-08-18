最新數據：澳洲工資增長8年最快 卻大低於通脹

澳洲統計局（ABS）昨日（8月17日）公布最新的數據顯示，經季節性調整的工資價格指數（WPI），按季度計算的話，連續第三季上漲， 上升了0.7%。
這是自2014 年9月，近8年以來最高的工資增長率，然而卻遠低於目前的通脹率 6.1%。
雖然如此，這並不代表每位澳洲人的工資季度增長達0.7。
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統計局價格主管馬夸特 (Michelle Marquardt) 表示，主要是由私營機的工資上漲所推動，年增長率為2.6%。這是自2014年9月以來的最高工資年增長率。
同時，他亦表示在過去的12個月裡，對技術工作的需求不斷擴大，繼續在更廣泛的行業和工作中形成工資壓力，而反映在工資上漲的規模越來越大。
私營機構的工資在6月季度上升了0.7%，公共部門上升了0.6%。私營機構的年度工資增長率（2.7％）比公共部門的年度工資增長率（2.4％）更強勁。公共部門有很大比例的工作是根據多年的企業協議支付的，這往往未能及時反映目前的勞動市場狀況。
根據統計局數據，建築業員工的季度加薪幅度最大，為1.4%，住宿和餐飲服務業的員工加薪幅度最小，為0.1%。
各行業的年度工資增長率也各不相同，建築業的年度工資漲幅達3.4%，這也是自2012年12月以來的最高年度漲幅，而採礦業和電力、燃氣、水和廢物處理業的年度工資漲幅為2.2%。
西澳州的季度工資增長率最高（0.8%），而昆州和塔州的年度工資增長率最高（2.9%）。北領地連續兩個季度錄得最低的季度工資增長率（0.3%）和年度工資增長率（2.0%）。
普遍預計 6 月季度工資將溫和增長，而下半年工資增長預計將加速。
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