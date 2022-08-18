牛肉進口禁令謠言震撼業界？中國官媒：澳洲內疚所以驚慌

中國社交平台微信上，一個名為「世界肉類進口報告」的公眾號在周日（8月14日）發文稱，因應口蹄病，中方已暫停澳洲和新西蘭「商品的清關和貨物放行，包括肉類、乳製品、農產品等」。





儘管禁令未經證實，但澳新兩國政府均在周一表示已透過外交途徑查詢事件。而當晚，上述公眾號稱商品已在華恢復清關。





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周二，澳洲外交部表示，一直與中國海關保持聯繫，未收到中方任何關於輸華產品進口條件變化的通知。發言人表示，中國有關報道稱澳洲爆發口蹄病，但這並非事實。





總理艾巴尼斯也表示，當局在防止口蹄病從印尼傳入方面做得很好，中國沒有理由禁止澳洲牛肉。





他還呼籲中國撤銷對葡萄酒、煤炭和大麥等澳洲產品的現有貿易限制。「這些制裁應該被取消。中國對澳洲經濟利益所採取的行動並不合理。」



雖然事件證實是一場謠言引發的烏龍，但中國官媒《環球時報》形容澳洲「反應過度」，是為自己破壞了兩國關係「感到內疚」。





《環時》周二引述華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘表示，澳媒的消息來源並非官方，也沒得到證實，卻「拿這個事捕風捉影」，連澳洲政府都出來發聲，「明顯是有些反應過度」。





社評寫道：「對傳聞的非理性關注和炒作，反映出（澳洲）市場對中澳經貿關係的擔憂揮之不去。」

