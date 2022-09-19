新州政府威脅解僱 火車工會取消本周免費坐車行動

鐵路、電車和巴士工會（RTBU）上周宣佈「無限期」關閉火車站閘口的Opal卡拍卡機，讓乘客將可以免費乘坐，以迫使政府就工人安全與待遇繼續談判。





雪梨火車公司（Sydney Train）周六入稟公平工作公署，要求終止該非法行動和禁止工會利用社交平台來發動工人參與。運輸廳長艾略特（David Elliott）亦警告，將會處罰、解僱和起訴關閉拍卡機的職員。





工會隨後發聲明表示，儘管其相信「錯在政府」，但為保障工人利益，將取消原計劃本周三開始的免費入閘行動，但承諾會另尋辦法為乘客提供免費乘搭火車的服務。





Advertisement

工會的新州秘書克拉森斯（Alex Claassens）表示不會就此罷休，工會在今日（9月19日）開會討論其他「替代策略」。「（政府）在最後一刻玩骯髒的法律把戲，我們不會又一次就這樣算數。」





艾略特回應，工會這次失敗又是一次「發脾氣」的例子：「我們只是要法庭確認破壞公物（拍卡機）是否合法，這怎會是『骯髒的法律把戲』？」





州長佩洛德（Dominic Perrottet）昨日也表示，破壞Opal卡系統並不符合新州民眾的利益。他感謝那些閘門一直開啟時仍如常拍卡的乘客。





近期的火車站閘門一直保持開啟，只是拍卡機仍在使用，並顯示「即使閘門打開你仍需要拍卡」字樣。政府偶有派員在閘口檢查乘客有否拍卡。

