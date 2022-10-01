【邊啲物業最受創?】報告：「蝕讓交易」樓盤量擴大

CoreLogic最新的「賺與蝕報告」（Pain & Gain Report）顯示，雪梨和墨爾本超過 5% 的房地產賣家在 6 月季度都在虧損的情況下賣樓。



首府城市vs偏遠地區

雪梨的「蝕讓交易」的增幅最大，但上季的1.6 %升至 6.4%。與此同時，同期的房價，亦下跌了 2.8%。





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墨爾本售價低於買價的房屋比例，亦上升了 0.5％至 5.3%，同期房價則下跌了 1.8%。





該報告亦顯示，較小首府城市—包括堪培拉、荷伯特及國內礦業資源城市，強勁的樓盤售價仍然是常態。





與此同時，偏遠地區域樓市在 6 月份季度錄得虧損的二手樓交易，亦繼續呈下降趨勢，比 3 月份下降 30 個基點至 5.4%，是自 2008 年 4 月的三個月以來最少虧損交易的時期之一。





雪梨的「蝕讓交易」的增幅最大，但上季的1.6 %升至 6.4%。與此同時，同期的房價，亦下跌了 2.8%。(AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE



歐文亦表示，偏遠地區市場盈利交易的增加的同時，正正亦是區內住宅價值在 6 月季度逆市上漲的趨勢相若。但她亦指，到了 7 月和 8 月，澳洲偏遠地區的房價，已較 6 月份的峰值下跌了 2.2%，這可能會影響該地區樓盤未來的盈利能力。





與此同時，靠近森林及海洋的樓盤市場的獲利能力繼續提高，在 6 月季度，這類樓盤只錄得



1.9% 的名義損失，比截至 2022 年 3 月的三個月中的 2.3% 有所下降。





新買家vs長期業主

報告又指，在 6 月季度，全國轉售的名義盈利中位數為＄270,000 元，而損失交易中位數則為 ＄33,500 。而長期持有的房屋收益更大，30 年後出售的業主，名義回報中位數超過＄800,000。





CoreLogic 研究負責人歐文Eliza Owen 指，近期入市的買家損失最慘重。





「名義損失的風險更傾向於近期的買家。持有期較長的企業仍可能從轉售中獲得可觀的名義收益。」



長期持有的房屋收益更大，30 年後出售的業主名義回報中位數超過＄800,000。 (AAP Image/Diego Fedele) NO ARCHIVING Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

獨立屋vs公寓單位

根據 CoreLogic 的數據，在全國范圍內，６月季度有96.5% 的獨立屋／平房在銷售時有盈利，而公寓／單位樓盤的盈利比率就只有 88.1%—反映情況對公寓投資者尤為不利。





報告指出，與同期房地產市場下降 10 個基點的比例相比，公寓樓盤有更大跌幅，達 70 個基點。在此期間，獨立屋轉售的中位收益為 $370,000，而獨立單位則為$173,000。





歐文認為，平房市場的強勁回報主要歸因於幾個因素，包括與土地相關的價值，以及自住業主在疫情期間，對獨立式住宅的強勁需求。





投資者vs自住買家

在本季度，只有90.9%投資者從轉售中獲利，低於自住業主的 96.7%。





根據歐文女士的說法，2012 年至 2017 年間公寓建設活動激增，是導致公寓銷售利潤率下降的一個因素，尤其是在雪梨、墨爾本和布里斯班。





她進一步解釋有關的下降趨勢，是由於投資審慎監理局，對只付息房貸款的宏觀政策作出改變，引發了 2014 年至 2017 年期間，對單位的投資需求下降，亦令大部分集中在市中心的單位市場出現名義損失。





轉售數據表明，整個悉尼市議會地區的虧損單元銷售顯著增加，而墨爾本住宅價值的急劇下降影響了盈利銷售的數量，尤其是在整個市中心，超過三分之一的轉售都出現蝕讓。



