【聖誕節前】有望減能源價格？

澳洲社會服務議會（The Australian Council of Social Service）表示， 政府需要對能源市場進行監管，以舒緩 300 萬貧困的澳洲國民所面對“沉重”的生活開支壓力。





該會總幹事戈爾迪（Cassandra Goldie ）今天（29／11）表示：『目前這是一個失控的市場。』





『我們需要保護民眾免受能源價格飆升的情況。』





根據澳洲社會服務議會和澳洲工人工會（Australian Workers' Union）表示， 天然氣的批發價格上限應設定在五年的平均現貨價格水平，即每千兆焦耳在$ 8 至 10元之間。





但根據澳洲能源監管機構表示，現時在大多數市場的價格是這個數字的三倍。





澳洲社會服務議會和澳洲工人工會則表示，任何干預措施均須包括對煤炭和電力價格的限制，並應鼓勵家庭和商界承諾加強使用能源的效率。 同時， 兩個團體都認為政府亦要考慮一些更廣泛的稅務安排，令能源公司確保目前的能源危機不再重演。





戈爾迪說， 幾乎所有領取收入補助的人士都已經要面對租屋上的困難，這亦令到電價飆升會令他們更感憂慮。





『他們經已沒有調整開支費用的空間。』





澳洲工人工會全國秘書沃爾頓（Dan Walton）說，如果政府不採取行動，澳洲將很快，面對職位流失和大量製造業倒閉的情況。





他說：『我們的國家建立之初就以能源作為我們的競爭優勢。』





但他說：『這種競爭優勢正消失在跨國天然氣公司和跨國煤炭公司的口袋裡。』





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，當他於下星期三（7／12）主持國家內閣會議與州及領地的領袖會面時， 他亦準備與他們討論能源價格上漲的問題，而對天然氣價格設置上限，亦將會是主要討論話題。





艾巴尼斯說，聯邦政府正與能源供應商和商界合作，以降低電價。





他說：『這些問題並不簡單，因為擁有能源的所有權和能源來源是屬於不同的機構，同時，聯邦政府與州及領地政府之間亦持有不同的權力。』





而他表示，這些都是複雜的問題。





到 2022 年，能源賬單平均經已上漲達兩成，預計到2023年，能源費用將會再上漲 三成， 令一個普通家庭的電費和煤氣費在兩年內增加約 1300元。不過，他艾巴尼斯表示，希望能夠兌現在聖誕節前對能源價格採取行動的承諾。





財務部主管肯尼迪（Steven Kennedy ）在今個月 8號曾經對國會表示，他相信烏克蘭戰事是導致天然氣和煤炭價格和令到天然氣和煤炭公司的利潤異常增加的原因，而這個情況亦需要作出非常規的回應。





他說：『要解決國內煤炭和天然氣價格上漲問題的直接干預措施“可能是最佳的方法”。』





不過， 澳洲礦業議會（The Mining Council of Australia）表示，任何對煤炭和天然氣行業徵稅的建議將是“不正當的”，並使該行業在澳洲的投資面臨風險。



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