【無懼通脹】營養師力推5種神奇食材 平價又健康

由於生活開支上升，很多澳洲人經已承受着壓力， 卻仍要面對食品價格將上漲的消息。





國家食品供應鏈聯盟警告指，到明年同一時間食品雜貨價格可能會上漲 8%。





由於很多人試圖減低在超市的開支，澳洲廣播公司訪問了兩位執業營養師，了解他們的看法。





營養師均表示，減少開支並不一定等於減少食用健康食品。





澳洲營養會的埃利斯頓 (Leanne Elliston) 說：「 人們普遍認為健康飲食會很昂貴，但其實不一定如此。」





她表示，需要的是要知道應該購買甚麼食物。





澳洲營養師協會發言人魯夫（Anika Rouf）對此表示贊同。





他表示，要節省開支，最好的方法是提前計劃需要購買的東西。





以下是專家認為值得購買的5種廉價食品：



1. 罐頭魚

魯夫博士說：「當我們試圖存錢時，我們會避免吃魚，因為我們將魚與昂貴聯繫在一起，我們會想到像三文魚這樣非常美味的魚。」





她說現在有很多美味的罐頭魚可供選擇。





「像檸檬和碎胡椒罐頭魚這樣簡單的東西可能非常美味。」





但需注意其添加的鹽分。





魯夫說， 礦泉水罐頭魚是熱量最低的選擇。





如果礦泉水罐頭魚缺貨，她會優先考慮購買醬汁罐頭魚，才考慮油浸罐頭魚， 但醬汁罐頭魚通常含有更多的鹽分。



價格為何？

吞拿魚罐頭：一罐95克價格從0.9元至2.7元不等，取決於品牌。





沙甸魚： 105至120克的罐頭價格從0.85元至5.25元不等





三文魚罐頭：一罐 95 克價格從 1.20元到 2.90 元不等



新鮮魚價格昂貴，營養師表示可以罐頭魚代替新鮮魚。 Credit: The Lucky Dragon Supper Club

2. 雞蛋

魯夫博士說，雞蛋是一種很好的蛋白質來源，而且通常比肉類便宜得多。





「這是一種很好的蛋白質，可以隨時隨地食用，雞蛋可以加入三文治和沙律等食物中。」





根據澳洲的飲食指南，兩個大雞蛋相當於一份標準份量的瘦肉。



價格為何？

12 個裝走地雞蛋的價格各不相同，從 4.50 元到 9.80 元不等





兩個大雞蛋相當於一份標準份量的瘦肉。 Source: AAP

3. 罐頭蕃茄

魯夫博士說，罐頭番茄的美妙之處在於其多功能性。





它們可用於湯、砂鍋菜和意大利面。





如果你家中有幾罐罐頭蕃茄， 加上任何新鮮時令食材，便可以造成一道菜色。





埃利斯頓表示， 你需要注意罐頭蕃茄的含鹽量，因為不同品牌的含鹽量差異很大。





超市貨架上往往會有不同的牌子，所以最好對照罐頭背面的營養資料，挑選每100克鈉含量最低的那種。



多少錢？

根據品牌不同，罐裝蕃茄的價格通常在 0.75 元到 2.40 元之間。



如果你家中有幾罐罐頭蕃茄， 加上任何新鮮時令食材，便可以造成一道菜色。

4. 紅蘿蔔

魯夫博士說， 澳洲人吃得最多的蔬菜之一就是紅蘿蔔。





她說：「蘿蔔的食用方法很多，你可以生食、燉和炒。」





「 紅蘿蔔是非常實惠的蔬菜之一。」





超市全年都能穩定供應便宜的紅蘿蔔，而且它們能在雪櫃中保存很長時間，非常適合儲存和作為主食。





「如果它們開始變軟，就在需煮熟的菜式中使用它們，當你在湯和燉菜中用到紅蘿蔔





，你無法真正看出它們變軟了。」



多少錢？

1 公斤袋裝的紅蘿蔔價格在 1.80 元到 2.90 元之間。





紅蘿蔔能在雪櫃中保存很長時間，非常適合儲存和作為主食。 Source: AAP

5. 罐裝鷹嘴豆、扁豆和豆類

埃利斯頓指，小扁豆非常適合製作砂鍋菜或意大利肉醬麵等以肉類為主的菜餚，並將剩菜做成午餐盒。





「突然間，一道可以供四人食用的菜餚可供八人食用，或者放進冰箱便可持續食用更多天。」





「你也在讓食物更有營養，因為你在裡面放了更多的纖維。」





魯夫博士解釋說，豆類有助於增加一天的蛋白質和蔬菜攝入量。





半杯煮熟的干豆類或罐裝豆類被認為是一份蔬菜，而食用一杯煮熟的豆類等於食用一份標準的瘦肉。





魯夫說：「你也同時吃到含有纖維、蛋白質和健康碳水化合物的食物。」





「這是一種非常棒的食物，但我們通常不喜歡它。」





茄汁焗豆也在名單上，但博士表示要選擇低鹽的品牌。



多少錢？

小扁豆：420 克罐裝的價格在 0.8元 到 1.9元之間





鷹嘴豆：400 克一罐，0.8元至2.2元





茄汁焗豆：420 克售價 0.65 元，425 克售價 2.20 元



小扁豆非常適合製作砂鍋菜或意大利肉醬麵等以肉類為主的菜餚， 而且營養豐富。 Source: Moment RF



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