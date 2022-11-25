【無懼通脹】營養師力推5種神奇食材 平價又健康

生活開支大增令澳洲人承受着生活壓力， 食品價格高昂，有營養師指出，有五種超市常見食品，不但便宜而且營養豐富，認為減少開支並不等於一定要損害健康。

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營養師均表示，減少開支並不一定等於減少食用健康食品。 Credit: wikimedia commons

由於生活開支上升，很多澳洲人經已承受着壓力， 卻仍要面對食品價格將上漲的消息。

國家食品供應鏈聯盟警告指，到明年同一時間食品雜貨價格可能會上漲 8%。

由於很多人試圖減低在超市的開支，澳洲廣播公司訪問了兩位執業營養師，了解他們的看法。

營養師均表示，減少開支並不一定等於減少食用健康食品。

澳洲營養會的埃利斯頓 (Leanne Elliston) 說：「 人們普遍認為健康飲食會很昂貴，但其實不一定如此。」

她表示，需要的是要知道應該購買甚麼食物。

澳洲營養師協會發言人魯夫（Anika Rouf）對此表示贊同。

他表示，要節省開支，最好的方法是提前計劃需要購買的東西。

以下是專家認為值得購買的5種廉價食品：

1. 罐頭魚

魯夫博士說：「當我們試圖存錢時，我們會避免吃魚，因為我們將魚與昂貴聯繫在一起，我們會想到像三文魚這樣非常美味的魚。」

她說現在有很多美味的罐頭魚可供選擇。

「像檸檬和碎胡椒罐頭魚這樣簡單的東西可能非常美味。」

但需注意其添加的鹽分。

魯夫說， 礦泉水罐頭魚是熱量最低的選擇。

如果礦泉水罐頭魚缺貨，她會優先考慮購買醬汁罐頭魚，才考慮油浸罐頭魚， 但醬汁罐頭魚通常含有更多的鹽分。

價格為何？

吞拿魚罐頭：一罐95克價格從0.9元至2.7元不等，取決於品牌。

沙甸魚： 105至120克的罐頭價格從0.85元至5.25元不等

三文魚罐頭：一罐 95 克價格從 1.20元到 2.90 元不等
Chinese whole steamed fish.
新鮮魚價格昂貴，營養師表示可以罐頭魚代替新鮮魚。 Credit: The Lucky Dragon Supper Club

2. 雞蛋

魯夫博士說，雞蛋是一種很好的蛋白質來源，而且通常比肉類便宜得多。

「這是一種很好的蛋白質，可以隨時隨地食用，雞蛋可以加入三文治和沙律等食物中。」

根據澳洲的飲食指南，兩個大雞蛋相當於一份標準份量的瘦肉。

價格為何？

12 個裝走地雞蛋的價格各不相同，從 4.50 元到 9.80 元不等

Free range eggs shown with caged eggs in Canberra, Friday, Oct. 4, 2013. Woolworths have announced that the company will phase out caged eggs from 2018. (AAP Image/Alan Porritt) NO ARCHIVING
兩個大雞蛋相當於一份標準份量的瘦肉。 Source: AAP

3. 罐頭蕃茄

魯夫博士說，罐頭番茄的美妙之處在於其多功能性。

它們可用於湯、砂鍋菜和意大利面。

如果你家中有幾罐罐頭蕃茄， 加上任何新鮮時令食材，便可以造成一道菜色。

埃利斯頓表示， 你需要注意罐頭蕃茄的含鹽量，因為不同品牌的含鹽量差異很大。

超市貨架上往往會有不同的牌子，所以最好對照罐頭背面的營養資料，挑選每100克鈉含量最低的那種。

多少錢？

根據品牌不同，罐裝蕃茄的價格通常在 0.75 元到 2.40 元之間。
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如果你家中有幾罐罐頭蕃茄， 加上任何新鮮時令食材，便可以造成一道菜色。

4. 紅蘿蔔

魯夫博士說， 澳洲人吃得最多的蔬菜之一就是紅蘿蔔。

她說：「蘿蔔的食用方法很多，你可以生食、燉和炒。」

「 紅蘿蔔是非常實惠的蔬菜之一。」

超市全年都能穩定供應便宜的紅蘿蔔，而且它們能在雪櫃中保存很長時間，非常適合儲存和作為主食。

「如果它們開始變軟，就在需煮熟的菜式中使用它們，當你在湯和燉菜中用到紅蘿蔔

，你無法真正看出它們變軟了。」

多少錢？

1 公斤袋裝的紅蘿蔔價格在 1.80 元到 2.90 元之間。

Carrots sit on a stall at a fruit store in Sydney on Wednesday, Sept. 11, 2013. (AAP Image/Paul Miller) NO ARCHIVING
紅蘿蔔能在雪櫃中保存很長時間，非常適合儲存和作為主食。 Source: AAP

5. 罐裝鷹嘴豆、扁豆和豆類

埃利斯頓指，小扁豆非常適合製作砂鍋菜或意大利肉醬麵等以肉類為主的菜餚，並將剩菜做成午餐盒。

「突然間，一道可以供四人食用的菜餚可供八人食用，或者放進冰箱便可持續食用更多天。」

「你也在讓食物更有營養，因為你在裡面放了更多的纖維。」

魯夫博士解釋說，豆類有助於增加一天的蛋白質和蔬菜攝入量。

半杯煮熟的干豆類或罐裝豆類被認為是一份蔬菜，而食用一杯煮熟的豆類等於食用一份標準的瘦肉。

魯夫說：「你也同時吃到含有纖維、蛋白質和健康碳水化合物的食物。」

「這是一種非常棒的食物，但我們通常不喜歡它。」

茄汁焗豆也在名單上，但博士表示要選擇低鹽的品牌。

多少錢？

小扁豆：420 克罐裝的價格在 0.8元 到 1.9元之間

鷹嘴豆：400 克一罐，0.8元至2.2元

茄汁焗豆：420 克售價 0.65 元，425 克售價 2.20 元
Lentils soup
小扁豆非常適合製作砂鍋菜或意大利肉醬麵等以肉類為主的菜餚， 而且營養豐富。 Source: Moment RF

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Published 25 November 2022 at 2:56pm
Presented by Yuki Yuen
Source: SBS