儲銀行長警告：國民可能要面對更高通漲

洛菲利昨晚在澳亞經濟發展委員會發表講話時表示，全球衝突和貿易壁壘亦限制了儲備銀行在降低價格上漲方面的能力。





洛菲利指出，在過去一年，房屋、燃料和食品等必需品的價格經已飆升超過百分之8，他擔心當工人要求加薪以應付生活開支時，亦會加劇通漲危機。





他亦認為，按照目前通漲率、亦即是我們所謂的消費者物價指數(CPI) 超過百分之7的水平來增加工人工資的話，就只會造成更大的問題。





Advertisement

洛菲利表示：『如果情況是這樣的話，大家認為明年的通貨膨漲率會是多少？大概會是百分之7左右。然後，大家又認為必須提高工資以補償另一個百分之7的通漲水平，這就是在70至80年代發生的情況，而結果就是一場災難。』





不過，洛菲利認為，如果澳洲能夠「渡過這段時期」，亦即是工資幾乎沒有上漲，而物價上漲的問題能夠得到「解決」，那麼通貨膨漲就會下降。





洛菲利又警告說，必須要在物價飆升前，盡快抑制通貨膨脹的問題，否則將會更難控制亦會對經濟造成更大的破壞，就像1980年代和90年代初的情況一樣。





根據他的觀察， 要令通漲回落，就需要出現高利率和一個較大的經濟衰退以及失業率上升至少有5 個百分點的情況出現。





對於目前全球經濟和地緣政治的發展，洛菲利亦不感到樂觀，他警告說，與過去30年相比，這些情況將會令通漲更難預測，也更難維持在低水平。他又表示，在1990年代至新冠疫情期間，供應方面大多數是良性的發展，又或者是有利於管理通漲的問題，同時，中國經濟的快速增長，亦降低了製成品的相對價格，加上世界各地的人口趨勢，亦令到全球經濟的勞動力供應增加，而最重要的是，他認為我們也避免了過去會引致通漲的重大戰事。





不過，洛菲利認為，現時這些有利控制通漲的情況卻正在逆轉，加上現時國際貿易的增長速度不再比全球經濟為快，加上貿易壁壘亦正在出現，這些亦令更緊密的一體化情況倒退。





另外，洛菲利亦提出其他三個擾亂供應，從而為價格帶來上行壓力的因素。究竟是甚麼因素呢，詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。