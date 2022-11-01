【點算？】儲銀連續七個月加息 但通漲仍持續高企

同時，澳洲一些主要銀行亦已經開始將上調的利率轉嫁給客戶，其中國民銀行（NAB）是首間採取行動的大銀行。加息之後，一個 750,000元的貸款每月的還款額會增加超過 114 元。





貝爾巴里（Seta Berbari ）不單有一個房屋貸款，她亦在西雪梨開了一間咖啡室，而這間咖啡室亦是有借貸的， 所以，利率上漲對她而言是會帶來好大的壓力。同時，她亦擔心加息也會影響消費意欲，令生意難做。





不過，儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe） 就表示，預計未來一段時間，利率仍然會進一步提高。因為儲銀預計，到今年年底，通漲率會達到百分之8。





Advertisement

財政部長查默斯（Jim Chalmers）則表示，這個預測比財政部在 2022至23 年的預算中所預測的為高。而他亦表示：『對於已經處於困境中的澳洲國民來說，這又是另一個艱難的一天。』





澳洲國立大學（ANU）經濟學家菲利普斯（Ben Phillips）表示，相信有更多家庭很快便會感受到加息的壓力。





菲利普斯表示：『利率大幅上升意味著大多數家庭在利息償還款額將會大幅增加，其中大部分會影響中等收入及可能是一些高收入家庭。所以，在不久的將來，肯定會對這些家庭的財務產生一些相當嚴重的影響。』





雖然澳洲不斷加息，再加上水災及外國市場繼續經歷不穩定情況，但菲利普斯認為，澳洲應該不太可能會出現經濟衰退。菲利普斯表示，因為澳洲失業率非常低， 而澳洲的經濟仍然相當強勁。就像日前剛公佈的零售銷售數據亦非常好，而他相信這個情況遲點可能會稍為減緩，但基本上他認為澳洲的經濟仍然相當強勁。





不過，反對黨財政事務發言人泰勒（Angus Taylor）認為，政府必須制定一些政策應付通漲及加息等問題。





泰勒指責工黨政府在利率和通漲方面舉起了「白旗」，而澳洲國民將為此付出代價。他亦指出，自從他成為反對黨財務發言人以來，已經連續六次在國會重覆表示，政府是需要有一個明確而全面的計劃來減輕利率和通漲的壓力。而他與許多澳洲國民都期望在財政預算案中能夠見到這些計劃。但事實上，政府並無在財案上做到這點，而他認為政府顯然是錯失了一個良機。





與此同時，艾巴尼斯政府現時亦正面對工黨內外越來越大的壓力，要求他們需要解決電力和天然氣價格會大幅飆升的問題。雖然電力和天然氣費用可能並不是大多數家庭要面對最大的家庭開支，但這兩種費用的價格卻很明顯成為導致通貨膨漲的原因之一。究竟艾巴尼斯政府對此如何回應呢？詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。