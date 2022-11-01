【儲備銀行第七次加息】分析料澳洲樓價或會續跌

澳洲儲備銀行再度將官方現金利率，從2.60%提高至2.85%，符合市場預期，以遏止幾十年來最高通脹，消息亦令在抵押貸款市場的2萬億元貸款增長，出現疲弱跡象。





澳洲儲備銀行昨天公佈的最新數據顯示，房貸增長對銀行利潤的關鍵長期影響，從一個月前的 7.6% 放緩至 7.3% ，是 10 個月以來的最低點。





澳洲對上一次面對高通脹率是在 35 年前。





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澳洲央行行長洛菲利（Philip Lowe）在一份聲明中表示，與世界其他國家一樣，澳洲的通脹「太高」。





他又說：「全球因素很大程度對這種高通脹有所解釋，但相對於經濟滿足需求的能力而言，強勁的國內需求亦正發揮作用。」





他亦指，讓通脹回到目標水平，需要在供求之間實現「更可持續的平衡」。



花旗銀行香港財富管理業務高級投資策略師陳正犖 花旗銀行香港財富管理業務高級投資策略師陳正犖表示，澳洲央行預期未來幾個月通脹可能繼續升溫，但有機會在今年稍後時間在8%水平見頂。央行預測顯示明年通脹或回落至4.75%，2024年或進一步降溫至略高於3%水平。



房貸市場仍未反映加息效果 料樓價繼續調整約兩成

陳正犖又表示，他們認為按揭貸款市場「仍未全面反映之前加息的效果」，目前澳洲家庭消費仍相當強勁，但未來幾個月或會轉弱，並可能成為澳洲央行的關注點。





他又預期，直至明年底之前，澳洲住宅樓價「或者從高位累積調整約兩成」。



預料澳洲央行繼續穩步加息

陳正犖亦指，澳洲央行為了顧及對樓市及經濟的影響，未來「應該會耐心地加息」，有望維持每次議息會議加息25個基點的步伐，最終利率或達到3.35厘。





而在議息結果公布後，澳元回落，他預計短線美國聯儲局加息步伐預料繼續領先，澳元兌美元仍有貶值空間，有機會下試60美仙。

