【發爛渣?】收不到贖金 Medibank 黑客暗網發布性病數據

Medibank黑客攻擊事件背後的俄羅斯組織，一夜之間發布更多敏感信息，令被洩露資料的澳洲人再受到打撃。

MEDIBANK STOCK

勒索軟件組織將第5批客戶資料發布在暗網上。 Source: AAP / DIEGO FEDELE

本文重點
  • Medibank表示，這些數據包括4個文件，內有 1,496 條記錄。
  • 當中 123 條記錄是來自之前已發布的文件。
  • 澳洲聯邦警察正在調查這宗黑客事件
Medibank黑客事件背後的俄羅斯網絡犯罪分子，再發布有關性傳播感染和其他健康狀況的被盜數據，增加澳洲最大的健康保險公司的壓力。

Medibank在本月早些時候拒絕支付1000萬美元（約1500萬澳元）的贖金後，勒索軟件組織一夜之間將第5批客戶資料發布在暗網上。

組織在周日發文寫道，會發布更多有關心理問題、HIV病毒、病毒性肝炎等文件。

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勒索軟件組織自11月13日以來，他們就沒有發布任何新文件，當時他們宣布暫停一周，就著他們的贖金要求「希望能發生一些有意義的事情」。

Medibank 表示，這些數據包括４個文件，內有1,496條記錄。

大約有123條記錄是來自之前發布的文件。

Medibank 表示，正在對這些文件進行進一步分析，以確定其準確性，又指之前發布的文件與公司的記錄不符。
Medibank證實，有關於心臟病、糖尿病和哮喘等慢性病、癌症患者和患有精神疾病，包括精神錯亂和其他疾病的人的資料。

MedibankMedibank的行政總裁科茲卡（David Koczkar ）在一份聲明中表示，再次誠懇地向客戶道歉。

他指，數據的背後都是一個真實的人。

科茲卡並警告，任何人從暗網下載這些數據，是比在公眾網上論壇上搜索信息更複雜，而試圖從中獲利都是犯罪行為。

Medibank 並提醒受數據盜竊影響的客戶，可以通過其網絡回應支援計劃（Cyber Response Support Program）獲得幫助。

這包括心理健康和福利支援、身份保護和經濟困難措施。

科茲卡表示「我們仍然致力於與客戶進行全面和透明的溝通，我們將繼續聯繫其數據已在暗網上發布的客戶。」

上周在墨爾本舉行Medibank 年會上，其管理層堅持不向黑客支付贖金，稱這只會鼓勵其他犯罪分子和更多黑客。

Medibank亦為其客戶支援團隊增加逾300人。

澳洲聯邦警察正在調查這宗黑客事件。
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Published 21 November 2022 at 9:50am
By Hiu Ching Lam
Source: AAP
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