【發爛渣?】收不到贖金 Medibank 黑客暗網發布性病數據

本文重點 Medibank表示，這些數據包括4個文件，內有 1,496 條記錄。

當中 123 條記錄是來自之前已發布的文件。

澳洲聯邦警察正在調查這宗黑客事件

Medibank黑客事件背後的俄羅斯網絡犯罪分子，再發布有關性傳播感染和其他健康狀況的被盜數據，增加澳洲最大的健康保險公司的壓力。





Medibank在本月早些時候拒絕支付1000萬美元（約1500萬澳元）的贖金後，勒索軟件組織一夜之間將第5批客戶資料發布在暗網上。





組織在周日發文寫道，會發布更多有關心理問題、HIV病毒、病毒性肝炎等文件。





Advertisement

勒索軟件組織自11月13日以來，他們就沒有發布任何新文件，當時他們宣布暫停一周，就著他們的贖金要求「希望能發生一些有意義的事情」。





Medibank 表示，這些數據包括４個文件，內有1,496條記錄。





大約有123條記錄是來自之前發布的文件。





Medibank 表示，正在對這些文件進行進一步分析，以確定其準確性，又指之前發布的文件與公司的記錄不符。



Medibank證實，有關於心臟病、糖尿病和哮喘等慢性病、癌症患者和患有精神疾病，包括精神錯亂和其他疾病的人的資料。





MedibankMedibank的行政總裁科茲卡（David Koczkar ）在一份聲明中表示，再次誠懇地向客戶道歉。





他指，數據的背後都是一個真實的人。





科茲卡並警告，任何人從暗網下載這些數據，是比在公眾網上論壇上搜索信息更複雜，而試圖從中獲利都是犯罪行為。





Medibank 並提醒受數據盜竊影響的客戶，可以通過其網絡回應支援計劃（Cyber Response Support Program）獲得幫助。





這包括心理健康和福利支援、身份保護和經濟困難措施。





科茲卡表示「我們仍然致力於與客戶進行全面和透明的溝通，我們將繼續聯繫其數據已在暗網上發布的客戶。」





上周在墨爾本舉行Medibank 年會上，其管理層堅持不向黑客支付贖金，稱這只會鼓勵其他犯罪分子和更多黑客。





Medibank亦為其客戶支援團隊增加逾300人。





澳洲聯邦警察正在調查這宗黑客事件。



READ MORE 澳洲聯邦政府重擊網絡攻擊行為

READ MORE 【有錢賠?】律師審視Medibank客戶是否可獲賠償