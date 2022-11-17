澳洲聯邦政府重擊網絡攻擊行為

澳洲近期發生多宗網絡攻擊事件，本國第二大電信商業新加坡電信公司(Singapore Telecommunications)旗下的澳星通訊Optus及最大醫療保險公司Medibank，和其他至少8家公司先後遭黑客(hackers)入侵盜竊資料，受影響人數達多百萬人。今次黑客攻擊事件為澳洲網絡安全敲響警鐘。據澳洲網絡安全中心(ACSC)最新發布《年度網絡威脅報告》(Annual Cyber Threat Report)，上財年該機構收到超過7.6萬份網絡犯罪報告，較上年增長了13%，意味著該機構每7分鐘就收到一份網絡犯罪報告。





今年九月，澳洲第二大電信業者Optus遭到大規模網路攻擊，接近1000萬名Optus用戶的個資遭黑客盜竊，成為澳洲史上最大規模的個資外洩事件之一。黑客威脅公司支付價值100萬美元的加密貨幣，否則將公開用戶資料！到了十月，澳洲最大醫療保險公司Medibank亦遭被黑客入侵電腦系統 ，竊取了約1000萬名客戶的資料！黑客要求公司支付1000萬美元贖金，否則將公開客戶個人資料。儘管黑客已公開超過百萬名客戶的資料，但公司堅決不向黑客低頭，表示不會支付贖金，認為向黑客妥協可能導致其他企業成為攻擊目標。





不到兩個月的時間，澳洲發生歷史上最大的兩次個人數據盜竊事件，引發各界對澳洲網絡安全問題的關注。為打擊日益猖獗的黑客行為，澳洲聯邦警察局和截聽外國電子通訊的澳洲信號局(Australian Signals Directorate)聯手組成了特遣隊，共約100名警員參與，以加強取締網絡犯罪行動。澳洲內政部長歐妮爾(Clare O'Neil)表示，有鑑於近來的網路攻擊嚴重影響到數以百萬計的澳洲人，澳洲聯邦政府已經準備應對策略，打擊網路黑客的猖獗行為，以避免激勵更多網絡犯罪行為，使澳洲淪為數據盜竊的更大目標。特遣隊通過攔截來自國外的電子通訊，對網路犯罪進行嚴厲監督，未來負責監督的小組將日復一日的追緝這些惡意犯罪份子。





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澳洲聯邦政府拒絕透露總部位於東歐的犯罪組織，是否要為澳洲近來的網絡攻事件負責，但表示這次事件由一個非常有組織的犯罪集團策動，當局已密切監察。





