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澳洲聯邦政府重擊網絡攻擊行為

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OPTUS STOCK

General view of an Optus store in Sydney, Thursday, September 22, 2022. Optus customers' private information could be compromised after a cyber attack hit the phone and internet provider. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI

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Published 18 November 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

網路攻擊日趨嚴重，最近令數以百萬計的澳洲人成受害者。澳洲聯邦政府將考慮把支付贖金給網路黑客的定為非法。今日鐳射全方位張艾利和大家報導澳洲聯邦政府如何應付這場網路戰。

Published 18 November 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
澳洲近期發生多宗網絡攻擊事件，本國第二大電信商業新加坡電信公司(Singapore Telecommunications)旗下的澳星通訊Optus及最大醫療保險公司Medibank，和其他至少8家公司先後遭黑客(hackers)入侵盜竊資料，受影響人數達多百萬人。今次黑客攻擊事件為澳洲網絡安全敲響警鐘。據澳洲網絡安全中心(ACSC)最新發布《年度網絡威脅報告》(Annual Cyber Threat Report)，上財年該機構收到超過7.6萬份網絡犯罪報告，較上年增長了13%，意味著該機構每7分鐘就收到一份網絡犯罪報告。

今年九月，澳洲第二大電信業者Optus遭到大規模網路攻擊，接近1000萬名Optus用戶的個資遭黑客盜竊，成為澳洲史上最大規模的個資外洩事件之一。黑客威脅公司支付價值100萬美元的加密貨幣，否則將公開用戶資料！到了十月，澳洲最大醫療保險公司Medibank亦遭被黑客入侵電腦系統 ，竊取了約1000萬名客戶的資料！黑客要求公司支付1000萬美元贖金，否則將公開客戶個人資料。儘管黑客已公開超過百萬名客戶的資料，但公司堅決不向黑客低頭，表示不會支付贖金，認為向黑客妥協可能導致其他企業成為攻擊目標。

不到兩個月的時間，澳洲發生歷史上最大的兩次個人數據盜竊事件，引發各界對澳洲網絡安全問題的關注。為打擊日益猖獗的黑客行為，澳洲聯邦警察局和截聽外國電子通訊的澳洲信號局(Australian Signals Directorate)聯手組成了特遣隊，共約100名警員參與，以加強取締網絡犯罪行動。澳洲內政部長歐妮爾(Clare O'Neil)表示，有鑑於近來的網路攻擊嚴重影響到數以百萬計的澳洲人，澳洲聯邦政府已經準備應對策略，打擊網路黑客的猖獗行為，以避免激勵更多網絡犯罪行為，使澳洲淪為數據盜竊的更大目標。特遣隊通過攔截來自國外的電子通訊，對網路犯罪進行嚴厲監督，未來負責監督的小組將日復一日的追緝這些惡意犯罪份子。

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澳洲聯邦政府拒絕透露總部位於東歐的犯罪組織，是否要為澳洲近來的網絡攻事件負責，但表示這次事件由一個非常有組織的犯罪集團策動，當局已密切監察。
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