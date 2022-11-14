【有錢賠?】律師審視Medibank客戶是否可獲賠償

重點
- 律師事務所 Maurice Blackburn 證實，他們正在審視受黑客攻擊影響的客戶，是否有權獲得賠償。
- 黑客取走了近 1000 萬現時和從前客戶的數據。
- 警方證實，俄羅斯黑客是這次襲擊的幕後黑手。
醫療保險公司Medibank因被黑客盜取數百萬客戶的個人資料後，可能面臨法律訴訟。
有數百萬客戶的個人資料被洩露後，律師事務所 Maurice Blackburn 證實，他們正在審視受黑客攻擊影響的客戶，是否有權獲得賠償。
該公司的首席律師沃森（Andrew Watson）表示，今次數據洩露事件是澳洲同類事件中最嚴重的一次。
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他指，公司持有客戶敏感醫療資料的，是有重要義務確保資料受到保護，與數據的敏感性相稱。
他又指，Medibank是要有更多的責任，去採取更多的保障措施，來保護從客戶那裡收集的個人和醫療保險賠償的資料。
Medibank 數據洩露事件竊取了客戶的病歷和私人資料，事件中，部份資料包括近500,000份健康聲明，與個人訊息被盜。
內政部長兼網絡安全部長歐妮爾(Clare O'Neil) 早前證實，在 Medibank 和 Optus 數據洩露事件發生後，政府正在評估是否需要新的法律來阻止支付贖金。
歐妮爾周日向在澳洲廣播公司內的人表示「我們考慮改革的方式......是速戰速決，我們可以快速完成，支持新的警察行動就是其中之一。」
聯邦警察週五證實，俄羅斯犯罪分子是攻擊澳洲最大私人醫療保險公司Medibank的幕後黑手。
聯邦警察週五證實，俄羅斯犯罪分子是攻擊澳洲最大私人醫療保險公司Medibank的幕後黑手。
歐妮爾指「澳洲正站起來並反擊。」
「當我們的公民受到這種對待時，我們不會袖手旁觀，讓犯罪分子不承受後果。」
「我們將積極地找到這些人，追捕他們並在他們攻擊我們的國家之前，削弱他們。」
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