【Medibank洩密】黑客稱「贖金可減價」 消費者如今可以點做？

據信盜取私營醫療保險公司 Medibank 旗下 970 萬名客戶個人資料的黑客透露，贖金金額為每名顧客 1 美元，折合約 1.60 澳元。





在一篇刊登在暗網的貼文中，該勒贖軟件組織聲稱，已經公開部份顧客所涉及醫療程序的敏感資料。





貼文指：「再附上一個檔案 abortions.csv。」（編註：csv 為表格資料檔案格式；而檔案名稱「abortions」意指「墮胎」。）





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「社會問我們有關贖金的事，（金額）是 1,000 萬美元（折合約 1,550 萬澳元）。我們可以提供折扣，總額是 970 萬美元（1,500 萬澳元），即每名顧客 1 美元（1.60 澳元）。」



收聽節目 【Medibank事件】黑客暗網發布首批客戶外洩資料 SBS Chinese 08/11/2022 05:44 Play

該黑客組織在星期三（11 月 9 日）清晨開始在暗網中公開 Medibank 的客戶資料，更將資料分成他們所謂的「好名單」（good-list）和「頑皮名單」（naughty-list）。





首批資料包括顧客的姓名、出生日期、地址、電郵地址、電話號碼、索償資料，亦包括旗下 ahm 客戶的國民保健（Medicare）卡號，以及旗下留學生客戶的護照號碼。





Medibank 公司在星期三證實：「這些檔案似乎是我們早前確認已被犯罪份子獲取資料的一部份。」





公司警告，將有更多客戶資料被上載至暗網當中。而據悉黑客確實在星期四（10 日）進一步公開更多客戶資料。



公司行政總裁科茲卡（David Koczkar）形容，黑客不斷公開個人資料，實在「可恥」。





他說：「我們有責任認真保護我們顧客的資料，我們再次毫不保留地向客戶道歉。我們繼續致力全面且透明地與客戶保持溝通，我們將聯絡個人資料被上載至暗網的受影響客戶。」





「為敲詐勒贖而將他人的私隱資料作為武器，是可惡的。這是對我們社區中最脆弱群體的攻擊。」





「這些資料背後都是真實實在的個體。濫用他們的數據是可悲的行為，這可能會令他們不願尋求醫療服務。」





黑客早前要求 Medibank 公司在星期二午夜前支付贖金，但公司在本周較早前表明拒絕支付贖金。



如何知道個人資料被黑客盜取？

Medibank 公司早前透露，Medibank 及 ahm 品牌的醫保計劃以及 Medibank 旗下留學生醫保計劃（OSHC）的所 有顧客均受影響 。同時，亦有「相對大量」 醫療保險索償數據亦被盜取 。





如果讀者擔心自己的數據可能被黑客盜取，可以聯絡公司的 網絡事故處理熱線 。Medibank 的顧客熱線為 13 23 31；ahm 的顧客熱線為 13 42 46。





民眾應 保持警惕並慎防誤墮騙局 。Medibank 公司表示，公司從不聯絡顧客以索取密碼或其他敏感資料。





公司亦已推出 網絡罪行支援計劃 ，包括：



向個別特別處於弱勢的客戶提供個別財務支援

為所有客戶提供精神健康及福祉支援熱線

為客戶提供由 IDCARE 提供的專業身份保護建議及資源

為主要身份證明文件資料被盜取的客戶，提供免費身份監察服務

若客戶身份證明文件因今次事件而被完全外洩，公司將補償更換有關文件的所需費用

保障自己的其他方式

HaveIBeenPwned 網站 可以讓民眾查閱自己的手提電話號碼或電郵地址是否有出現在數據遭到外洩的資料庫中。





民眾亦可檢查自己的 信用評估報告 （credit report），以檢查是否有人曾嘗試偽冒身份以申請信貸服務。





澳洲資訊專員公署（Office of the Australian Information Commissioner）表示，有三個主要的報告組織：



Equifax：可以提供免費信用評估報告，每三個月一次

illion：免費提供信用評估報告。當使用者開始一個免費帳戶，就可無限制使用

Experian：可以提供免費信用評估報告，每三個月一次

不過，即使這些網站未有列出任何可疑記錄，民眾亦應保持警惕，時刻留意銀行或信用卡帳戶的可疑交易及可疑短訊或電郵，並留意受數據外洩影響公司的最新消息。



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