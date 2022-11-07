【個人資料疑外洩】維州政府正調查資訊科技承包商遭黑客入侵

維州政府使用的一間科技公司遭受網絡攻擊，事件可能令無數市民的個人資料被洩露，當局正展開調查。

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Premier Daniel Andrews said it was unclear whether any personal data had been compromised. Source: AAP / JOEL CARRETT

要點
  • 維州幾乎所有家庭都有填寫的入學健康問卷 (SEHQ)，裏面的醫療記錄和資料有機會被洩露。
  • 維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，當局正在進行調查，以確定是否有任何個人資料被洩露。
涉事的科技公司PNORS Technology Group，與包括教育和培訓部在內的多個維州部門合作，在週六遭黑客攻擊。

維州幾乎所有家庭都有填寫的入學健康問卷（SEHQ），內裏的醫療記錄和資料有機會被洩露。

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維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，當局正在與該科技公司進行調查，以確定是否有任何個人資料被洩露，以及防止同類事件再次發生。

安德魯斯說：「當中有存在洩露的可能性，他們正在全天候調查，進度良好，維州州長與內閣部門負責協調。一旦我們確認有任何人的資料被洩漏，便會發表聲明，並作進一步行動。」

今次網絡攻擊事件是繼最近電信商 Optus 和保險公司 Medibank 遭大型黑客入侵後發生，連串事件令數百萬澳洲人的個人資料被黑客盜取。
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Published 7 November 2022 at 12:19pm
By Timothy Wu
Source: AAP, SBS
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