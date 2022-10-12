【澳洲人又有份！】百萬份信用卡資料暗網任黑客免費下載





據七號台報導，最初是一個名為《Cyble 研究與資訊實驗室》的機構進行例行互聯網監控活動時發現問題。





Cyble實驗室表示，相信該平台自行決定讓用戶免費的下載，是希望透過籍此作宣傳。





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「今次是近期與網絡犯罪組織或地下論壇有關的最大型洩密事件之一。」





「我們作出的詳細分析顯示，美國運通用信卡用戶受到最大影響。」 Cyble實驗室





「受害者涉及 50 個幾國家，包括美國、印度、巴西、英國、墨西哥、土耳其、西班牙、意大利、澳洲及中國。」







大多數資料被洩信用卡的用戶來自美國(約67萬)，涉事信用卡的到期日期在 2023 年至 2026 年之間。



外洩的信用卡資料包括:

持卡人的姓名及地址、

信用卡所屬銀行、

信用卡號碼、

信用卡到期日期、

信用卡的CVV號（信用卡背面認證號碼）等資料、

電子郵件地址、

電話號碼、

及SSN（美國社會服務戶口號碼）





雖然並非所有用戶的全部上述資料均遭外洩，但科技媒體Bleeping Computer的報導從被外洩資料的大多數用戶的賬號發現，他們有超過 7成的數據遭外洩。





不過，網站亦聯合分析師從幾間銀行核實數據是來自真實用信卡、而持卡人亦可以實際被追踪。





但他們亦發現，好多用信卡的資料都屬於以前曾經洩漏過的信用卡，而部份的賬號甚至已經被所屬的銀行封鎖。





「這些信用卡當中，實際可用的賬號可能只有 1%。」 科技媒體Bleeping Computer