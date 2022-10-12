SBS廣東話節目

【澳洲人又有份！】百萬份信用卡資料暗網任黑客免費下載

SBS廣東話節目

【澳洲人又有份！】百萬份信用卡資料暗網供黑客免費下載

專門在暗網（Dark Web)出售被盜信用卡資料的平台「BidenCash」，據報已經在暗網公開百多萬多張信用卡資料。 (AP Photo/Elise Amendola, File) Source: AP / Elise Amendola/AP

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 13 October 2022 at 10:06am
By Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Wai Yee Yeung
Source: SBS

據消息亦指，一百二十多萬名受害者當中、超過 12,000 名在澳洲的用信卡持有人的資訊正供人免費下載，不法份子亦可利用從這些信用卡平台購買到的資料作金融欺詐等犯罪活動。

Published 13 October 2022 at 10:06am
By Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Wai Yee Yeung
Source: SBS

據七號台報導，最初是一個名為《Cyble 研究與資訊實驗室》的機構進行例行互聯網監控活動時發現問題。

Cyble實驗室表示，相信該平台自行決定讓用戶免費的下載，是希望透過籍此作宣傳。

Advertisement
「今次是近期與網絡犯罪組織或地下論壇有關的最大型洩密事件之一。」

「我們作出的詳細分析顯示，美國運通用信卡用戶受到最大影響。」
Cyble實驗室

「受害者涉及 50 個幾國家，包括美國、印度、巴西、英國、墨西哥、土耳其、西班牙、意大利、澳洲及中國。」
READ MORE

Optus 處理客戶數據手法遭調查 騙徒趁火打劫

【唔知講乜】Optus 致客戶短訊令人產生混淆


大多數資料被洩信用卡的用戶來自美國(約67萬)，涉事信用卡的到期日期在 2023 年至 2026 年之間。
  • 外洩的信用卡資料包括:
  • 持卡人的姓名及地址、
  • 信用卡所屬銀行、
  • 信用卡號碼、
  • 信用卡到期日期、
  • 信用卡的CVV號（信用卡背面認證號碼）等資料、
  • 電子郵件地址、
  • 電話號碼、
及SSN（美國社會服務戶口號碼）

雖然並非所有用戶的全部上述資料均遭外洩，但科技媒體Bleeping Computer的報導從被外洩資料的大多數用戶的賬號發現，他們有超過 7成的數據遭外洩。

不過，網站亦聯合分析師從幾間銀行核實數據是來自真實用信卡、而持卡人亦可以實際被追踪。

但他們亦發現，好多用信卡的資料都屬於以前曾經洩漏過的信用卡，而部份的賬號甚至已經被所屬的銀行封鎖。

「這些信用卡當中，實際可用的賬號可能只有 1%。」
科技媒體Bleeping Computer
更多詳情請聽本台足本訪問。　

READ MORE

Google現「密碼外洩風險」警告是否等如帳號已被盜？

外洩文件：澳洲銀行涉及轉移2億非法資金

分享

Latest podcast episodes

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （10月13日）

US Federal Reserve about to release this month's Reserve Minutes

聯儲局會議紀要出爐 市場好淡爭持

HK Panoramic view mstyslav-chernov.com Wikimedia Commons CC BY SA 3.0.jpg

港高官呼籲青年 積極融入粵港澳大灣區建設

Four women to run remote post office

南極郵局聘4人「數企鵝」：絕世筍工抑或惡作劇一場？