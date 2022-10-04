【唔知講乜】Optus 致客戶短訊令人產生混淆

要點： Optus 客戶資料被盜涉及 980 萬人。

其中 210 萬人涉及身份文件資料被盜。

另外 770 萬人涉及其他資料，例如電郵、出生日期和電話被盜。

Optus 發出有關駕駛執照的短訊，讓某些客戶摸不着頭腦。

舉個簡單例子，有受影響的客戶在週末接到 Optus 發給他們的短訊，看完後一頭霧水。





其中一則短訊這樣寫道：



網絡攻擊最新資訊：核實只有你駕駛執照上的執照號碼遭暴露，卡號則沒有。你的州或領地政府將通過他們的網站，向你建議你需要採取什麼應對行動。

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問題是，駕駛執照不是全國統一的，例如，維州和昆州的駕駛執照上，只有一組號碼，可是，新州的駕駛執照上，則有兩組號碼，一組是駕駛執照號碼，另一組則是該執照的卡號。當然，所有執照都印有執照有效期。





如果接到該條短訊是維州或昆州市民的話，他們根本就不明白什麼是卡號，於是會問：究竟短訊所指的，是哪張卡的號碼？會否是 Medicare 卡或信用卡號碼呢？





對維州或昆州的市民來說，由於他們的駕駛執照只有一組號碼，因此，若果該號碼被盜的話，他們最好要換一個新駕駛執照，或等候他們所屬州分或領地政府的指示。





然而，對好像新州的受影響人士來說，如果只有駕駛執照號碼遭洩露，但卡號卻沒有洩露的話，則他們不需採取任何行動。





事緣，新州及大部分州分都採用了全國文件檢驗系統 (Document Verification System, DVS)，它包含 3 個保安點 — (1) 執照號碼、(2) 卡號，和 (3) 有效日期。





很多機構都需要大家講出該 3 組資料才算通過對駕駛執照的安全驗證要求。





根據最近 Optus CEO 羅斯馬林 (Kelly Bayer Rosmarin) 在網上發佈的影片，遭洩露有效身份文件 (I-D) 資料的客戶人數為 210 萬人，其中 120 萬人有至少 1 組有效文件的數據遭洩露，另外 90 萬人遭洩露已過期的身份文件數據。





另外，有約 770 萬客戶被盜的，並非他們的身份文件資料，而是其他好像是電郵、出生日期和電話號碼等資料。





換句話說，涉及的客戶達到 980 萬人。這數字非常巨大。





澳洲聯邦政府對 Optus 發出嚴厲的批評，指他們沒有及時把影響範圍告訴他們，讓有關部門可以提早作出對有人會假冒他人的做法作出防範。





詳情請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。

