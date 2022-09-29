【Optus資料外洩】專家警告曾經使用Optus轉售商也可能中招

不過，日前，聲稱是造成今次事件的黑客組織突然表示他們已經放棄了150萬贖金的要求和經已刪除了被盜取的數據，還向受影響的人士致歉。但究竟是甚麼原因導致這個黑客組織要作這樣的決定，大家都有點摸不著頭腦。





聯邦律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）經已表示，現時美國聯邦調查局（F-B-I）正協助調查有關事件。同時，聯邦政府亦批評 Optus，指有關事件是不應該發生。





其實去年，Optus曾經拒絕了多項聯邦政府建議為加強一些大公司的網絡安全要執行的義務，Optus 當時表示，政府提出的新數據法將會對該公司增加不必要的營運成本。而現時由於自稱是導致今次事件發生的黑客宣布，經已刪除了被盜的信息，相信聯邦政府亦會準備對國家的網絡安全法例進行重大檢討。





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同時，政府亦要求 Optus要為受影響客戶要因此而更換駕駛執照和護照作出賠償。不過，究竟有多少人經已獲 Optus通知說他們的資料經已外洩呢？





在今集【大眾論壇】亦想問問大家：『你認為 Optus是否要負上今次資料外洩的全部責任及賠償予客戶呢？ 大家又如何保障你的個人資料呢？』





鄺美玲和梁焱剛亦好高興請來「科技世界」其中一位節目主持人羅徵永談談如果身份資料真的被外洩，你應如何保障自己呢？他提醒受影響市民如果曾經使用過Optus的轉售商 （reseller）的話，也很有可能會受到今次事件所影響。





*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。



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