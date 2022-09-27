【Optus新進展】 點解黑客竟道歉並放棄收取贖金？

一些網絡安全專家認為在這個黑客使用公布消息的帳戶應該是合法的，不過， Optus 或聯邦警察 (AFP)卻未確實有關消息。而有關的黑客還在帖文寫道：『澳洲是不會在今次事件中看到有任何益處，而事件是可以受到監控的。』





網絡安全專家麥克吉本（Alastair MacGibbon）表示，這些黑客為何會作出這樣回應的真正原因，可能大家都永遠不會知道。





麥克吉本表示：『在這個罪犯的帖文上表示，他們突然刪除了多達1000萬人的資料數據並為此道歉？我就感到很懷疑，而我認為可能還有其他原因導致會發生這種情況，而大家可能會在將來才可以發現真相。』





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聯邦律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）表示，現時美國聯邦調查局（F-B-I）正協助調查有關事件。同時，聯邦政府亦表示，有關的網絡攻擊其實是絕對不應該發生，並批評 Optus亦不該讓有關事件發生。





不過，根據 Optus 行政總裁羅斯馬林（Kelly Bayer Rosmarin）表示， 他們的數據是加密的，同時亦有多層的保護措施，所以是不會完全暴露於應用程序的編程接口（API）上 。









雖然現時事件表面上好像已經得到解決，但對於一些資料經已外洩的客戶而言，相信他們仍然不會覺得安全，因為這些個人資料是包括他們的住址、出生日期等等的敏感資料，所以現時多個州政府都正採取行動，幫助這些受害人可以換取新的駕駛執照和可能更換他們的執照號碼。





在新州方面，如果你是受到今次事件影響，你可以通過 Service NSW 申請新的駕駛執照。而如果你是有數碼的駕駛執照，你可以通過 Service NSW 應用程式立即獲得臨時的駕駛執照及號碼， 並且可以在 10 個工作日內獲得一張新的駕駛執照。





新州客戶服務廳長多明尼路（Victor Dominello） 表示，Optus 將會在未來數天與受影響的客戶聯絡，確認他們是否需要申請更換駕駛執照。同時，在申請新駕駛執照時，大家亦要向Service NSW 繳付 29元更換費用，Optus亦會在未來數天內向客戶發出退款賠償通知。





不過，新州政府並無提及新駕駛執照是否會有新的號碼，因為通常更換駕駛執照時是不會更改卡號碼。





維州政府則鼓勵受今次事件影響的人士向交通部報告他們的駕照資料遭外洩， 以防任何未經授權的更改或黑客試圖通過維州的駕駛執照數據庫入侵有關帳戶。如果 Optus 已通知大家的資料已經外洩，受害人可以聯絡 VicRoads 及請求更換駕駛執照，而維州政府經已要求 Optus要負責更換牌照的費用。





至於昆州和南澳居民如果是事件受害人，亦可以免費更換駕駛執照。同時，昆州居民亦會獲得一個新的駕駛執照號碼。至於首都領地、西澳、北領地及塔州相信亦會陸續公布有關安排。





至於如果閣下的護照資料外洩，目前外交部（DFAT）表示，受影響人士應該自行考慮是否需要更換新護照。不過，該部門保證說，詐騙者應該無法獲得大家的身份資料，因為該部門擁有「強大的控制措施可以保護大家的身份資料被盜用，其中包括複雜的面部識別技術」。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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