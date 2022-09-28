【資訊洩露風波】一文看清如何免費換駕照護照

要點 一些州份允許Optus客戶免費更新駕照。

反對黨呼籲當局允許客戶免費更新護照。

Optus近日遭到網絡攻擊而令近千萬名客戶的個人資訊外洩，其中一項重要資訊是駕駛執照號碼。而一些州份已容許受害人免費更換駕照，獲得新的號碼





此外，護照號碼亦是外洩資訊之一，當局在考慮是否容許受害人更換護照號碼。





先看看如何更換駕照吧！



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新州居民

如果你是新州居民，你可以透過政府服務中心Service NSW申請新的駕照號碼。





如果有你電子駕照，你會在Service NSW的手機程式獲得一個臨時駕照號碼，而實體駕照卡會在10個工作日內寄到。



客戶服務廳長多明尼路（Victor Dominello）表示，Optus會通知客戶其護照號碼是否外洩，而要換號碼的人士，在申請時需要支付29元費用，其後再向Optus報銷。





不過，今次只更換駕照號碼的做法是特別而設。平時更換駕照的時候通常號碼不會改變。



昆州居民

獲Optus通知駕照外洩的昆州居民可以免費更換駕照號碼。





昆州運輸與主要道路部發言人向SBS新聞表示，受害人需要攜帶相關文件前往當地的客戶服務中心，包括Optus的通知、涉及的駕照和其他身份證明文件。





有任何問題可致電07 3097 3108。



南澳居民

南澳政府已宣佈，受Optus資訊洩露事件牽涉的南澳居民可以免費換駕照，受害人需要帶著Optus的通知前往政府服務中心Service SA辦理。





政府網頁指，更改駕照號碼後，mySAGOV手機程式的電子駕照會馬上更新，而實體駕照卡會寄到預留地址。





在當局公佈免費措施前已付費更換了駕照的人士，可以申請退款。



維州居民

維州政府尚未允許居民免費換駕照，但已要求Optus來支付這筆費用。





當局亦呼籲受害人向運輸部門匯報，以確保黑客不會利用你的駕照資訊來進入你的政府服務部門賬戶或進行未經授權的更改。





需要換駕照的人士可以向VicRoads提出申請，但暫時仍需自行付費。



首都居民

首都領地政府表示，正在處理駕照資訊洩露問題，仍未確認是否可以免費更換駕照。





不過，政府聲明表示，擁有坎培拉駕照的人士可以致電13 22 81聯絡Access Canberra留下聯絡方式，一旦政府有新的消息便會通知他們。



塔州居民

塔州政府也在聯絡Optus來支付費用，但目前更換駕照需要付款11.49元。





想換駕照的人士可以前往Service Tasmania Contact Centre中心辦理。你可以根據現時駕照的有效期選擇1至5年的新有效期。



西澳居民

西澳運輸廳長Rita Saffioti周三確認，資訊遭洩露的居民可以免費更換駕照。





她表示，Otpus會告知客戶其駕照號碼是否外洩，人們需要攜帶Optus的通知以及兩份身份證明文件，前往運輸部門辦公室或者Vehicle Service Centre中心辦理換駕照手續。



北領地居民

北領地基建廳長Eva Lawler表示，資訊被洩露的人士可以免費更換駕照。她提醒人們攜帶Optus通知駕照資訊外洩的文件，前往Motor Vehicle Registry辦公室辦理手續。





她提到，北領地受影響人士約2萬人。



護照怎麼辦？

無論聯邦政府或Optus，目前都未表態會承擔護照更換費用。外交部建議民眾自行決定是否更換護照，但已要求Optus負責為受害人報銷。





此外，當局亦指無需過份擔心，因騙徒無法透過護照號碼獲得公民的進一步個人資訊。「（外交部的）強大控制措施可保護你的護照免遭身份盜用，包括複雜的人面識別技術。」





騙徒也無法用他人的護照資訊來旅行，「他們必須有實體護照，而非僅僅護照資訊。」



不過，反對黨呼籲聯邦政府豁免護照更換費用。網絡安全事務發言人帕特森（James Paterson）表示，受害人不應再等候或支付高昂費用來確保自己的個人資訊安全。





但總理艾巴尼斯表示，這些費用不應該由受害者或者政府負擔。「我們相信應該由Optus，而不是納稅人負擔。」





換領新護照費用可能高達300元。

