澳洲護照「重大變更」 申領期或進一步延遲

隨著香港、日本、台灣、泰國等地大大放寬旅遊限制，澳洲人出國旅遊之火徹底被點燃，更新護照出國的需求更為迫切。





澳洲護照辦公室（APO）早已向需要新護照申請人警告護照延誤「尚未結束」，亦表示已增聘近一倍人手，以應對目前壓力。





但破紀錄的新護照申請時間，或會因為需要製作「更安全」護照的過程出現問題而進一步延誤。





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聯邦政府在周一（9月26日）表示，新的「R系列」護照將取代 2014 年型號「P 系列」。





新的「R 系列」的照片頁將由一種「堅韌、高安全性、分層塑料」製成。





面對民眾質疑目前是否更新護照系列的最佳時機，外交部助理部長瓦茨（Tim Watts）表示，過渡到新一代護照的決定是在上屆政府的領導下作出的。





他指：護照申請數量空前激增的情況下過渡到新護照，並不是他會作出的決定。





瓦茨表示，護照產量已從 4 月份的 16 萬本增加到9月的 25 萬本。





然而，申請的數量幾乎是產量的兩倍——每月 50萬本。





澳洲護照辦公室在月初警告民眾如想在夏天出國旅遊，需查看護照到期日以「提早計劃」，申領護照。





民眾同時亦宜注意不單要注意有效期，亦宜注意出遊目的地或轉機國家有否相應的「護照有限期」（一般為3至6個月），以免最後「一場歡喜一場空」。

