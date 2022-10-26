Medibank 確認400萬客戶數據洩漏 信用卡信息或在內

繼Optus、Telstra 數據洩露，澳洲私營醫保公司Medibank 陷入客戶個人信息及敏感數據外洩，被黑客存取的漩渦。





這一間價值百億的私營醫保公司Medibank 在事件發生之初，曾表示「未有證據」表明客戶數據已經被黑客訪問。





而在上周該公司終於確認客戶數據被黑客取得，包括400萬客戶。





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昨日，Medibank 行政總裁科茲卡爾（David Koczkar）向受影響客戶發送的電郵中，向客戶表示毫無保留的」歉意。



MEDIBANK 向客戶發出的電郵 Credit: Tracy Lo 科茲卡爾宣布會為數據被盜的客戶提供全面支持，包括：



為此類犯罪而處於獨特弱勢地位的客戶提供財務支持

為主要 ID 洩露的客戶提供免費身份監控服務

支付因信息洩漏需更換的身份證明文件的費用



這一間全國最大的私營醫保公司今日在ASX恢復交易後，股價急瀉16%，一度跌至2.95元的低點。





周三（10月26日），Medibank 撤回了對投保人增長的預測，並表示將在今年較後更新其預測。Medibank估計將需耗資2500 萬至 3500 萬元以提高網絡安全，並調查 2023 財年上半年的違規行為，但目前卻無法量化有關開支。





Medibank 確認被盜數據來自目前和舊有客戶，洩漏信息包括私人健康保險公司的姓名、地址、出生日期、醫療保險號碼、聯繫信息和索賠數據。





黑客更表示擁有Medibank 客戶的信用卡信息。





Medibank 表示將繼續與聯邦政府機關合作，調查今次數據洩漏事件。





另外，Medibank 亦表示由於數據洩露對客戶造成的困擾，將會推遲本年的保費加價至明年1月16日。





Medibank 透過電郵向受影響客戶不斷更新有關情況。

